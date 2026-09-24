Evenimente în Bucureşti, vineri 25 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 25 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vineri, 25 septembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 25 septembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 25 septembrie 2026

Seara de teatru începe de la ora 18.00, când se joacă piesa "Fetița cu chibrituri", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta, "E vina ta!", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Titanic vals", la Teatrul Naţional Bucureşti.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Jake și femeile lui", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Regina Maria – jurnal de razboi", la Teatrul Mic, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Sonată de toamnă", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, sau "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Crimă la cină", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, vineri 25 septembrie 2026

Trupa norvegiană Green Carnation susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00. Aura Șova susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Luis Gabriel susţine un concert în Berăria H, de la ora 21.45.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 25 septembrie 2026

De la ora 13.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre Steaua Bucureşti şi CSM Vaslui. De la ora 20.00, tot în Sala Apollo se joacă şi meciul de handbal masculin dintre Steaua Bucureşti şi SCM Politehnica Timişoara.

De la ora 15.00, pe Stadionul Florea Dumitrache se joacă meciul dintre Steaua Bucureşti şi CSM Baia Mare, finala mică a Ligii de Rugby Kaufland.