Rusia a început să folosească un nou model de dronă, Upyr-18, în războiul din Ucraina, a raportat luni agenţia TASS, citată de Agerpres.

- Rusia a trimis pe front un nou tip de drone, mai puternice şi mai letale. Ce sunt Upyr-18 - Shutterstock

"Dronele Upyr-18, denumite astfel datorită cadrului lor de 18 inch (aproximativ 45 de centimetri), sunt capabile să transporte zece kilograme de explozibili la zeci de kilometri, distrugând buncăre fortificate şi poziţii inamice", a declarat un reprezentant al fabricii de drone Uraldronzavod, citat de TASS.

În perioada de teste, ruşii susţin că Upyr-18 au distrus un tanc Abrams şi un blindat Bradley

Astfel, capacitatea lor mai mare de transport "le permite, de asemenea, să fie folosite pentru aprovizionarea unităţilor din apropierea liniei de contact", au adăugat aceştia. Fabrica Uraldronzavod, situată în regiunea Sverdlovsk din Urali, a fost fondată de creatorii dronei Upyr FPV, iar conducerea sa intenţionează să mărească producţia noului model.

Producătorii se laudă cu rezultatele notabile ale tehnologiei lor militare, susţinând că în martie 2024 aceasta a fost folosită pentru a distruge un tanc american Abrams, precum şi un vehicul de luptă pentru infanterie Bradley.

