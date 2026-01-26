Anchetă cu multe semne de întrebare după ce un băiat de 13 ani a fost găsit fără viaţă în faţa unui bloc din Oradea. Poliţiştii spun că adolescentul ar fi căzut în gol şi nu exclud varianta sinuciderii.

Sunt atât de multe necunoscute pe care acum încearcă să le afle poliţiştii, cât şi familia băiatului de 13 ani, elev în clasa a VII-a, la un liceu din Oradea.

Nimeni nu îşi poate explica gestul său pentru că nu îi lipsea absolut nimic. Totul s-a întâmplat în această dimineaţă, în jurul orei 7.40, când mai mulţi locuitori de pe strada Eforie din Oradea au sunat la 112 şi au anunţat că au auzit o bubuitură, iar atunci când au ieşit afară au văzut în faţa unui bloc de 8 etaje trupul adolescentului.

Filmul tragediei din Oradea

Nimeni de acolo nu îl cunoştea pentru că nu locuia în blocul respectiv, dar oamenii legii au reuşit să afle că este elev în clasa a VII-a la Colegiul Ghibu, având în vedere că era îmbrăcat şi în uniforma unităţii de învâţământ. Oamenii legii au sunat la conducerea şcolii pentru a afla absenţii de astăzi, iar când au mers acolo s-au întâlnit şi cu tatăl băiatului, care primise o alertă prin catalogul electronic că fiul său nu a ajuns astăzi la şcoală, aşa că a mers să verifice. După ce a aflat şi de incident a mers şi la faţa locului, iar atunci când şi-a recunoscut fiul a intrat în stare de şoc şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În ultimele zile, adolescentul a avut un comportament normal. Azi trebuia să meargă la şcoală împreună cu un coleg, dar i-a dat mesaj să nu îl aştepte pentru că nu mai ajunge. Anchetatorii spun că este posibil ca planul să fie pus la punct dinainte pentru că ghiozdanul şi lucrurile pentru şcoală şi le-a lăsat acasă.

