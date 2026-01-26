Evenimente în Bucureşti, marţi 27 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 27 ianuarie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Trupa 3 Sud Est susţine un concert marţi, 27 ianuarie, la Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 27 ianuarie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 27 ianuarie

Articolul continuă după reclamă

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Viață Bună", la Teatrelli, sau "Luminile ghetoului", la Teatrul Evreiesc de Stat.

Şi tot de la ora 19.00 se joacă şi piesa "Noaptea ursului", în Aula Magna Politehnica București.

Concerte în Bucureşti, marţi 27 ianuarie

De la ora 19.00, la Ateneul Român sunteţi invitaţi la evenimentul "Stagiunea de marţi seara cu Edith Adetu". Este vorba despre un recital susţinut de soprana Edith Adetu, aceasta fiind acompaniată, la pian, de Valentin Mureşanu.

De la ora 20.30, în Berăria H sunteţi aşteptaţi la un concert de colecţie susţinut de trupa 3 Sud Est. Preţul unui bilet variază între 29,9 şi 149,9 lei.

Alte evenimente în Bucureşti, marţi 27 ianuarie

De la ora 18.00, la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti este organizat un atelier de dans propus şi susţinut de Ştefania Becheanu. Atelierul este destinat persoanelor cu experiență în domeniul dansului contemporan și/sau al performance-ului.

De la ora 21.00, în Control Club sunteţi aşteptaţi la o petrecere "Brutus Live" la care atmosfera va fi întreţinută de Truthday şi Cristiana Dicianu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰