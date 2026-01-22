Copiii din municipiul sucevean Rădăuţi nu mai pot participa la activităţile extraşcolare din cauza gerului! Clubul Copiilor din localitate şi-a suspendat activitatea din cauza temperaturilor scăzute care se resimt în sălile de curs. Caloriferele merg, însă, nu fac faţă. Acestea sunt vechi, la fel cum sunt şi geamurile neizolate. În lipsa banilor pentru reabilitare, cei mici nu pot decât să aştepte să se încălzească afară pentru a reveni la cursuri.

În localitatea Rădăuţi din judeţul Suceava, Clubul Copiilor şi-a suspendat activitatea din cauza gerului, care se resimte şi în sălile de curs, nu doar afară.

"În funcţie şi de temperaturile de afară. Dacă sunt aproape de 0 grade, uşor-uşor ajungem la 18-19 grade, şi cu ajutorul caloriferelor pe care le avem, cele electrice şi aeroterme", spune Radu Pomohaci, directorul clubului copiilor Rădăuţi.

Pe lângă temperaturile extreme de afară, în urmă cu câteva zile căldura a fost oprită în tot oraşul, din cauza unei avarii la reţeaua termică.

"Avaria a contribuit cel mai mult. Pereţii nefiind izolaţi, în primul rând, nici încălziţi corespunzător, au pierdut toată căldura", spune Radu Pomohaci, directorul clubului copiilor Rădăuţi.

Clubul funcţionează într-o clădire construită în anul 1979.

"De-asta a existat şi o hotărâre de consiliu acolo, în ideea de a fi reabilitată acea clădire, dar pe fonduri europene, pentru că acolo nu e problema doar la încălzire. Clădirea necesită mai multe îmbunătăţiri de la schimbare de geamuri, anvelopare", spune Adi Jecalo, viceprimar municipiul Rădăuţi.

Primăria caută acum soluţii pentru a-i aduce pe cei mici înapoi la cursuri.

"Concret, pe termen scurt, doar să încercăm să aerisim fiecare calorifer şi să vedem exact (n.r. situaţia) internă", spune Adi Jecalo, viceprimar municipiul Rădăuţi.

"Sperăm să se încălzească afară. Cred că asta e cea mai rapidă soluţie", spune un cadru didactic al clubului.

La Clubul Copiilor din Rădăuţi sunt înscrişi 970 de micuţi. 200 dintre ei vin zilnic la cursuri.

