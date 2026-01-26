27 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 27 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 27 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 27 ianuarie

Pe 27 ianuarie 98, după moartea lui Nerva, pe tronul Imperiului Roman a urcat Marcus Ulpius Traianus (98-117). În timpul domniei lui, Imperiul Roman a căpătat cea mai mare extindere teritorială. Pe 27 ianuarie 1785, Abraham Baldwin a fondat Universitatea din Georgia, prima universitate publică din Statele Unite. Pe 27 ianuarie 1820, o expediție rusă condusă de Fabian Gottlieb von Bellingshausen și Mihail Lazarev descoperă continentul Antarctica, apropiindu-se de coasta Antarcticii. Pe 27 ianuarie 1880, lui Thomas Edison i-a fost acordat brevetul de invenție pentru sursa sa de iluminare incandescentă. Pe 27 ianuarie 1926, inginerul englez John Logie Baird a experimentat într-un studio din Londra primele transmisiuni televizate.

Pe 27 ianuarie 1944 înregistrăm lichidarea definitivă a blocadei Leningradului, începută la 8 septembrie 1941. Pe 27 ianuarie 1945 se înregistrează eliberarea de către forțele sovietice a lagărului de exterminare de la Auschwitz, din Polonia. Pe 27 ianuarie 1967, trei astronauți americani, Gus Grissom, Ed White și Roger Chaffee, au murit, fiind carbonizați în incendiul izbucnit la bordul navetei spațiale "Apollo 1", în timpul simulării unei lansări a acesteia de la Cape Canaveral, Statele Unite ale Americii. Pe 27 ianuarie 1973, la Paris a fost semnat acordul de pace care a dus la încheierea Războiului din Vietnam. Pe 27 ianuarie 1987, Republica Malta s-a declarat stat neutru, conform prevederilor Constituţiei. Pe 27 ianuarie 1990 a început procesul celor patru demnitari ai regimului comunist: Ion Dincă, Tudor Postelnicu, Emil Bobu și Manea Mănescu. La 2 februarie au fost condamnați la închisoare pe viață. După scurt timp, au fost puși în libertate. Pe 27 ianuarie 2013, 242 de persoane mor într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din orașul brazilian Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Nașteri pe 27 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 27 ianuarie, de la compozitorul austriac Wolfgang Amadeus Mozart, născut pe 27 ianuarie 1756, sau generalul român Alexandru Candiano-Popescu, născut pe 27 ianuarie 1841, şi până la Wilhelm al II-lea, ultimul împărat al Germaniei, născut pe 27 ianuarie 1859, sau mareşalul român Constantin Prezan, născut pe 27 ianuarie 1861.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 27 ianuarie s-au născut personalităţi precum omul de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed, născut pe 27 ianuarie 1929, actorul român Florin Piersic, născut pe 27 ianuarie 1936, scriitorul român Alexandru Mironov, născut pe 27 ianuarie 1942, handbalistul român Valentin Samungi, născut pe 27 ianuarie 1942, jucătorul român de tenis Andrei Pavel, născut pe 27 ianuarie 1974, actriţa engleză Rosamund Pike, născută pe 27 ianuarie 1979, sau jucătorul rus de tenis Marat Safin, născut pe 27 ianuarie 1980.

Decese pe 27 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 27 ianuarie. Dintre acestea amintim pe împăratul roman Nerva, decedat pe 27 ianuarie 98, compozitorul italian Giuseppe Verdi, decedat pe 27 ianuarie 1901, actorul francez Louis de Funès, decedat pe 27 ianuarie 1983, sau actorul britanic John Hurt, decedat pe 27 ianuarie 2017.

România i-a pierdut într-o zi de 27 ianuarie, printre alţii, pe poetul Ion Buzdugan, decedat pe 27 ianuarie 1967, sau dirijorul Aurel Grigoraş, decedat pe 27 ianuarie 2000.

