29 septembrie, Sfântul Chiriac Sihastrul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 29 septembrie, este prăznuit Sfântul Chiriac Sihastrul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Chiriac Sihastrul s-a născut în 448, pe vremea Împăratului Teodosie cel Mic, în Corint. Conform crestinortodox.ro, fiind nepot al Episcopului Petru al Corintului, încă de copil a fost hirotesit citet al bisericii catedralei. La 18 ani, Chiriac ajunge la Ierusalim, unde îl cunoaşte pe Sfântul Eftimie, care i-a prorocit că va ajunge un mare duhovnic. Sfântul Eftimie l-a tuns în monahism trimiţându-l totodată la Sfântul Gherasim de la Iordan. Aici, Sfântul Chiriac a petrecut vreme de nouă ani.

După moartea Sfântului Gherasim, Sfântul Chiriac s-a întors, însă, la Mănăstirea Sfântului Eftimie. După 10 ani, fugind de slava oamenilor, a sihăstrit în locuri diferite, în cele din urmă stabilindu-se la Mănăstirea Sfântului Hariton. Sfântul Chiriac Sihastrul a spus despre sine că în toate zilele vieţii lui lumina soarelui nu l-a văzut mâncând.

A fost cunoscut atât pentru nevoinţele sale, cât şi pentru darul facerii de minuni. Sinaxarul îl aminteşte ca "puternic vindecător al bolnavilor şi blând mângâietor al celor întristaţi". Sfântul Chiriac a fost şi un mare luminator al Bisericii, Stâlp al Ortodoxiei, luptând mai ales împotriva ereziilor lui Origen.

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Sfântul Chiriac Sihastrul s-a mutat la Domnul în 557.