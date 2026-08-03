3 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 3 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 3 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 3 august

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Pe 3 august 1492, Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America din portul spaniol Palos de la Frontera. Expediția se va încheia la 15 martie 1493. Pe 3 august 1571, în Bătălia de la Famagusta turcii cuceresc Insula Cipru de la venețieni. Pe 3 august 1601, trupele lui Mihai Viteazul și cele ale lui Gheorghe Basta obțin, în Bătălia de la Guruslău, victoria împotriva trupelor transilvănene conduse de Sigismund Báthory. Pe 3 august 1778 s–a inaugurat Teatrul Scala din Milano. Pe 3 august 1783, în Japonia, Muntele Asama erupe, tragedie soldată cu moartea a circa 35.000 de oameni. Pe 3 august 1914, în Primul Război Mondial, Germania declară război Franței. Pe 3 august 1914, în România, Consiliul de Coroană din 3 august, desfășurat la Castelul Peleș, la inițiativa Regelui Carol I, dezbate problema intrării României în Primul Război Mondial. S-a votat cu o majoritate zdrobitoare în favoarea neutralității. Pe 3 august 1919, primele unităţi ale Armatei Române intră în Timișoara și aduc o mare contribuție la reîntregirea teritoriilor românești.

Pe 3 august 1929 s-a creat "Regia autonomă a poștelor, telegrafelor și telefoanelor" (PTT), care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon. Pe 3 august 1941 înregistrăm un puternic bombardament sovietic asupra municipiului Constanța. Catedrala și alte clădiri din zona peninsulară sunt grav afectate. Pe 3 august 1963, formația The Beatles a apărut pentru ultima dată la Cavern Club din Liverpool, după ce susținuseră în acest local peste 300 de spectacole începând cu 1961. Pe 3 august 1975 s-a încheiat vizita oficială, de două zile, efectuată în România de președintele american Gerald Ford. Pe 3 august 1977 se termină greva minerilor din Valea Jiului.

Naşteri pe 3 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 3 august, de la Regele Frederic Wilhelm al III-lea al Prusiei, născut pe 3 august 1770, sau Regele Haakon al VII-lea al Norvegiei, născut pe 3 august 1872, şi până la cântăreţul american Tony Bennett, născut pe 3 august 1926, sau actorul american Martin Sheen, născut pe 3 august 1940.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 3 august s-au născut personalităţi precum fotbalistul argentinian Osvaldo Ardiles, născut pe 3 august 1952, actriţa română Dana Dogaru, născută pe 3 august 1953, antrenoarea română de gimnastică Mariana Bitang, născută pe 3 august 1962, artistul american James Hetfield, membru fondator al trupei Metallica, născut pe 3 august 1963, actorul american Isaiah Washington, născut pe 3 august 1963, vedeta română de televiziune Mihaela Rădulescu, născută pe 3 august 1969, Tom Brady, jucător american de fotbal american, născut pe 3 august 1977, actriţa canadiană Evangeline Lilly, născută pe 3 august 1979, sau scrimera română Maria Boldor, născută pe 3 august 1996.

Decese pe 3 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 3 august. Dintre acestea amintim pe scriitorul britanic Joseph Conrad, decedat pe 3 august 1924, scriitorul rus Aleksandr I. Soljenițîn, decedat pe 3 august 2008, sau actorul şi sportivul american Bubba Smith, decedat pe 3 august 2011.

România i-a pierdut într-o zi de 3 august, printre alţii, pe poeta Veronica Micle, decedată pe 3 august 1889, medicul şi botanistul Dimitrie Brândză, decedat pe 3 august 1895, sau regizoarea Cătălina Buzoianu, decedată pe 3 august 2019.