Eclipsa totală de Lună pe 3 martie. Ce vom vedea pe cer

Începutul de primăvară aduce unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului, în noaptea de 2 spre 3 martie 2026 urmând să se producă o eclipsă totală de lună.

O eclipsă totală de Lună ar urma să aibă loc în noaptea de 2 spre 3 martie - Profimedia (imagine ilustrativă)

Ultimele informaţii arată că eclipsa totală de lună va fi vizibilă în special din nord-estul Asiei şi nord-vestul Americii de Nord.

Eclipsa ar urma să fie totală pentru o perioadă de circa 58 de minute şi 19 secunde şi parţială pentru o perioadă de 207 minute şi 10 secunde.

Cum se formează eclipsa de Lună şi de ce se vede sângerie

Articolul continuă după reclamă

Eclipsa de lună se formează în momentul în care Luna plină va traversa umbra pământului, moment în care teoretic luna capătă o nuanţă întunecată.

Fenomenul mai este cunoscut şi sub denumirea de Lună Sângerie pentru că, prin modul în care îşi capătă nuanţa întunecată, luna îşi transformă, practic, culoarea din gri sau cenuşiu într-o culoare sângerie.

Cum vom vedea spectacolul de pe cer

Este puţin probabil ca românii să poată admira cu adevărat spectacolul astronomic din noaptea de 2 spre 3 martie de pe teritoriul ţării noastre.

Totuşi, există site-uri de specialitate care au anunţat, deja, că vor transmite aspecte ale fenomenului LIVE pe Youtube. Printre companiile care pregătesc astfel de momente se regăsesc pagini precum Time and Date, Virtual Telescope Project sau Griffith Observatory.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰