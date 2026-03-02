Ministerul Energiei, despre scumpirea carburanţilor la 10 lei litrul: "Sunt minciuni sfruntate"

Bogdan Ivan a declarat, luni, în legătură cu apariţia unor zvonuri privind creşterea preţului la combustibil în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, că nu există, la acest moment, niciun motiv ca preţul la pompă să atingă 10 lei.

„Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru 90 de zile”, a spus Ministrul Energiei, Bogdan Ivan

”Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic pentru care s-ar putea să ajungă preţul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a declarat, luni, ministrul Economiei, într-o conferinţă de presă.

Ivan a amintit de situaţia similară de anul trecut, când în contextul sancţiunilor împotriva Lukoil, Rafinăria Petrotel a fost închisă. Atunci „unii au speculat, de asemenea” că motorina şi benzina vor ajunge la 10 lei la pompă.

„După ce am luat acelaşi tip de măsuri şi atunci, preţurile nu au crescut. Aşa că vreau să fie foarte clar. Îi vom bloca cu toate instrumentele statului român pe toţi cei care vor să utilizeze acest context internaţional pentru a creşte artificial preţurile”, a spus Bogdan Ivan.

Care e situaţia consumului de gaze

Ministrul a asigurat că şi în cazul gazelor, situaţia ţării este bună. România produce aproximativ 90% din gazele pe care le consumă în momentul de faţă, potrivit News.

„Din acest motiv este extrem de important pentru strategia de securitate energetică a României, ca în perioada următoare să ne asigurăm că producem suficiente gaze pentru piaţa internă şi să ne diversificăm capacităţile de aprovizionare cu gaze, atât în România, cât şi în întreaga regiune. Şi acest lucru vine, după ce tocmai m-am întors de la Washington şi am semnat un acord extrem de important la nivel regional pentru diversificarea surselor de gaze naturale, care pot să vină şi din Statele Unite, care nu sunt afectate de potenţialul conflict din Orientul Mijlociu şi care pot veni ca o contrapondere la gazele ruseşti. Vorbim de o piaţă în care astăzi, la nivel naţional, noi ne acoperim aproximativ 90% din consumul intern. Iar în clipa în care avem deja acest mecanism transparent, care să fie activ de la 1 aprilie 2026, cu preţ reglementat atât la producător, cât şi la transportator, distribuitor, furnizor, vorbim despre o stabilitate în preţ. În momentul de faţă este evident, avem un preţ pe piaţă, dar indiferent de preţul din piaţă, în România gazele naturale pentru populaţie se vând la un preţ plafonat, ceea ce automat va duce la stabilitatea preţului, indiferent de contexte”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

