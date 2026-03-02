Antena Meniu Search
Guvern: Primii români din Israel vor ajunge în țară cu două aeronave. Se activează mecanismul civil european

Guvernul a anunțat că luni seara două aeronave vor aduce în țară români din Israel. Aceștia au fost transportați pe care terestră până în Egipt.

de Bianca Iacob

la 02.03.2026 , 12:54
Potrivit unui comunicat al Guvernului, luni seara vor ajunge la București cetățeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, țară care are deschis spațiul aerian. Până în Egipt, românii au fost transportați pe cale terestră cu sprijinul statului român.

În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în țară, în siguranță, a pelerinilor și cetățenilor români aflați în Israel, care au solicitat sprijin consular.

De asemenea, autoritățile române pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război. Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale.

În acest scop, luni, reprezentanții ministerelor Transporturilor și de Externe se vor întâlni cu reprezentanții companiilor aeriene pentru organizarea aducerii în țară a cetățenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiții de siguranță.

Se activează mecanismul civil european de repatriere

Tot luni, reprezentanții ministerelor Economiei și de Externe se întâlnesc cu agențiile de turism, prin intermediul cărora cetățenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turiști.

Potrivit Guvernului, România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români.

Autoritățile române, prin serviciile consulare, vor rămâne în contact permanent cu cetățenii români din țările afectate de războiul din Orientul Mijlociu.

La Guvern a avut loc luni o ședință convocată de premierului Ilie Bolojan la care s-a discutat despre situația românilor din zona de conflict din Orientul Mijlociu.

Bianca Iacob
Bianca Iacob

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

