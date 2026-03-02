Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a lăsat în urmă o moștenire coruptă și represivă, în urma asasinării sale pe 28 februarie.

Ayatollahul Ali Khamenei gestiona un imperiu evaluat la aproximativ 100 de miliarde de dolari - Profimedia

Înainte de moartea sa, a fost conducătorul cu cea mai lungă vechime din Orientul Mijlociu, preluând puterea în 1989, în urma morții mentorului său, Ruhollah Khomeini.

Cei 36 de ani și șase luni de conducere a Iranului au dus la masacrarea civililor și finanțarea grupărilor teroriste, inclusiv Hamas și Hezbollah, relatează Daily Mail.

Imperiu de miliarde

Dar printre cele mai rele lucruri pe care le-a făcut a fost construirea unui imperiu de afaceri în valoare estimată de 95 de miliarde de dolari, prin confiscarea sistematică a mii de proprietăți aparținând iranienilor de rând.

Imperiul de afaceri al lui Khamenei era deținut sub Setad, o organizație puțin cunoscută înființată de Ruhollah Khomeini chiar înainte de moartea sa.

Numele său complet în persană este "Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam" - Sediul pentru Executarea Ordinului Imamului.

A fost una dintre cheile puterii liderului iranian, acum decedat, și deține participații în aproape fiecare sector al industriei iraniene, inclusiv finanțe, petrol, telecomunicații, producția de pilule anticoncepționale și chiar creșterea struților.

O investigație Reuters din 2013 a descoperit că Setad a acumulat un portofoliu gigantic de proprietăți imobiliare, susținând în instanțele iraniene, uneori în mod fals, că proprietățile sunt abandonate.

Drept universal de proprietate

Organizația deține un monopol impus de instanță asupra confiscării de proprietăți în numele liderului suprem și vinde în mod regulat proprietățile confiscate la licitație sau încearcă să obțină plăți de la proprietarii inițiali.

Sub conducerea lui Khamenei, organizația și-a extins participațiile corporative, cumpărând participații la zeci de companii iraniene, atât private, cât și publice, cu scopul declarat de a crea un conglomerat iranian pentru a stimula creșterea economică a țării.

Averea totală a lui Setad este dificil de stabilit din cauza secretului conturilor sale. Reuters a estimat-o la aproximativ 95 de miliarde de dolari, compusă din aproximativ 52 de miliarde de dolari în proprietăți imobiliare și 43 de miliarde de dolari în acțiuni corporative.

Deși nu există dovezi că Khamenei a folosit Setad pentru a se îmbogăți, acest lucru l-a împuternicit.

Prin intermediul lui Setad, Khamenei avea la dispoziție resurse financiare a căror valoare rivalizează cu acțiunile șahului, monarhul susținut de Occident, care a fost răsturnat în 1979.

În calitate de cleric de rang înalt al Iranului, Khamenei avea ultimul cuvânt în toate chestiunile guvernamentale. Competența sa includea și controversatul program nuclear al națiunii sale, un motiv major pentru atacurile americane și israeliene asupra Iranului, care au dus în cele din urmă la asasinarea sa.

Fiul pe urmele tatălui

Pe lângă averea acumulată sub Setad, fiul lui Khamenei, Mojtaba, a acumulat un portofoliu vast care include proprietăţi în Londra, o vilă exclusivistă în Dubai și mai multe hoteluri europene de lux.

O anchetă de un an privind investițiile străine ale bărbatului în vârstă de 56 de ani a dezvăluit amploarea amețitoare a averii sale întinse - care include transporturi maritime din Golful Persic, conturi bancare elvețiene și proprietăți de lux - precum și rețeaua complexă care i-a permis să se sustragă sancțiunilor occidentale impuse în 2019.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, sancțiunile au fost impuse deoarece l-a reprezentat pe Liderul Suprem "într-o calitate oficială, deși nu a fost niciodată ales sau numit într-o funcție guvernamentală".

S-a constatat că Mojtaba a lucrat îndeaproape cu comandantul Forței Quds a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, precum și că a avut legături cu Basij, o miliție religioasă afiliată Gărzilor, "pentru a promova ambițiile regionale destabilizatoare ale tatălui său și obiectivele interne opresive".

În ultimii 20 de ani, Mojtaba a construit legături strânse cu Gărzile, oferindu-i o influență suplimentară în cadrul organizațiilor politice și de securitate ale Iranului.

Conform cercetărilor realizate de Bloomberg, numele lui Mojtaba nu apare niciodată pe multiplele active pe care le deține - care sunt achiziționate printr-o rețea de companii-fantomă, intermediari și conturi bancare deținute în Marea Britanie, Elveția, Liechtenstein și Emiratele Arabe Unite (EAU), prin tranzacții care datează din 2011.

Numai în Regatul Unit, Mojtaba - considerat unul dintre cei mai puternici oameni din Orientul Mijlociu și sugerat de susținători că îi va succeda tatălui său - se spune că deține peste 12 conace în valoare de peste 100 de milioane de lire sterline, potrivit unor surse din interior.

Portofoliul său include o casă pe The Bishops Avenue, supranumită "Rândul miliardarilor" din Londra, care a fost achiziționată pentru 33,7 milioane de lire sterline în 2014.

În octombrie, omul de afaceri a fost plasat sub sancțiuni din Regatul Unit pentru "activitate ostilă" care a inclus presupusa finanțare a Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Această mișcare i-ar putea determina pe Mojtaba și asociații săi să vândă activele europene ale rețelei înainte de sancțiuni similare impuse de UE, a declarat pentru Bloomberg un expert în investigații de spălare de bani.

