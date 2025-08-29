30 august, Sfântul Ierarh Varlaam. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 30 august, este prăznuit Sfântul Ierarh Varlaam, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Ierarh Varlaam a fost trecut în rândul sfinţilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 12 februarie 2007. Conform crestinortodox.ro, proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Varlaam a avut loc pe 29 august 2007, la Mănăstirea Secu, locul unde a fost îngropat şi unde se află osemintele acestuia.

Deşi sunt mai multe ipoteze cu privire la locul naşterii Sfântului Varlaam, cea mai plauzibilă este aceea că ar fi originar din părţile Neamţului, din satul Borceşti. Primul contact cu lumea monahală a fost la "Schitul lui Zosin". Sfântul Ierarh Varlaam a fost mitropolitul Moldovei între 1632 şi 1653. Dintre realizările sale ca mitropolit amintim:

- dreptul preoţilor de a fi judecaţi numai de instanţele bisericeşti;

- a zidit la Iaşi Biserica Sfinţii Trei Ierarhi, în care a aşezat, în 1641, moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dăruite lui Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol;

- sprijinit şi de Sfântul Mitropolit Petru Movilă al Kievului, Mitropolitul Varlaam a înfiinţat prima tipografie românească din Moldova, în 1640;

- s-a ocupat de organizarea Sinodului de la Iaşi, din 1642, care a îndreptat şi aprobat Mărturisirea de credinţă alcătuită de Mitropolitul Petru Movilă al Kievului;

- a tipărit Cazania sau Carte românească de învăţătură la duminicile de peste an, la praznice împărăteşti şi la sfinţi mari (1643) - prima carte românească tipărită în Moldova;

Amintim că Mitropolitul Varlaam s-a numărat, în 1639, printre cei trei candidaţi propuşi pentru ocuparea scaunului de Patriarh ecumenic al Constantinopolului.

Sfântul Varlaam a trecut la cele veşnice spre sfârşitul anului 1657.

