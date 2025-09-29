30 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 30 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 30 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 30 septembrie

Pe 30 septembrie 1345, Ștefan Dușan ocupă orașul Serres și se proclamă împărat al grecilor și sârbilor, fiind încoronat la Skopje la 16 aprilie 1346. Pe 30 septembrie 1399, Henry Bolingbroke, duce de Lancaster, l-a înlăturat pe Richard al II-lea de pe tron, proclamându-se rege sub numele de Henric al IV-lea al Angliei, unind ducatul de Lancaster cu coroana engleză. Pe 30 septembrie 1520, Suleiman Magnificul este proclamat sultan al Imperiului Otoman. Pe 30 septembrie 1790, Leopold al II-lea devine împărat al Sfântului Imperiu Roman. Pe 30 septembrie 1791, premiera operei "Die Zauberflöte" (Flautul fermecat), de Wolfgang Amadeus Mozart, are loc la Viena, la Schikaneders Theater, cu două luni înainte de moartea autorului. Pe 30 septembrie 1846, prima extracție de dinți fără durere, sub narcotic, este efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său, Eben Frost.

Pe 30 septembrie 1972, în Suedia este deschis Podul Öland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, care are 6.072 metri. Pe 30 septembrie 2005, cotidianul danez "Jyllands-Posten" publică o serie de caricaturi care îl înfățișează pe profetul Mahomed, eveniment care duce la scandalul caricaturilor cu Mahomed. Pe 30 septembrie 2007, Daniel Ciobotea este întronizat arhiepiscop al Bucureștilor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pe 30 septembrie 2007, rabinul Shlomo Sorin Rosen este instalat ca rabin în comunitățile evreiești din România. Pe 30 septembrie 2009, într-un puternic cutremur din Sumatra își pierd viața peste 1.100 de oameni. Pe 30 septembrie 2016, două tablouri cu o valoare totală de 100 de milioane de dolari sunt recuperate după ce au fost furate de la Muzeul Van Gogh în 2002.

Nașteri pe 30 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 30 septembrie, de la Papa Nicolae al IV-lea, născut pe 30 septembrie 1227, sau Prințesa Charlotte de Monaco, născută pe 30 septembrie 1898, şi până la actriţa britanică Deborah Kerr, născută pe 30 septembrie 1921, sau scriitorul şi jurnalistul american Truman Capote, născut pe 30 septembrie 1924.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 30 septembrie s-au născut personalităţi precum scriitorul american Elie Wiesel, născut pe 30 septembrie 1928, actriţa americană Angie Dickinson, născută pe 30 septembrie 1931, actriţa americană Fran Drescher, născută pe 30 septembrie 1957, fotbalistul şi antrenorul olandez de fotbal Frank Rijkaard, născut pe 30 septembrie 1962, actorul român Mihai Constantin, născut pe 30 septembrie 1964, actriţa italiană Monica Bellucci, născută pe 30 septembrie 1964, gimnastul român Marius Urzică, născut pe 30 septembrie 1975, actriţa franceză Marion Cotillard, născută pe 30 septembrie 1975, tenismena elveţiană Martina Hingis, născută pe 30 septembrie 1980, gimnasta română Andreea Răducan, născută pe 30 septembrie 1983, sau pilotul olandez de curse Max Verstappen, născut pe 30 septembrie 1997.

Decese pe 30 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 30 septembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Ludovic al IV-lea al Franței, decedat pe 30 septembrie 954, actorul american James Dean, decedat pe 30 septembrie 1955, actriţa franceză Simone Signoret, decedată pe 30 septembrie 1985, sau seismologul american Charles Francis Richter, decedat pe 30 septembrie 1985.

România i-a pierdut într-o zi de 30 septembrie, printre alţii, pe actorul Mihail Pascaly, decedat pe 30 septembrie 1882, poetul şi dramaturgul Mihail Săulescu, decedat pe 30 septembrie 1916, generalul şi politicianul Constantin Coandă, decedat pe 30 septembrie 1932, baritonul David Ohanesian, decedat pe 30 septembrie 2007, sau cântăreaţa Lucreția Ciobanu, decedată pe 30 septembrie 2015.

