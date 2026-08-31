31 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 31 august de-a lungul timpului.

Pe 31 august 1997 s-a stins din viaţă Diana, Prinţesa de Wales - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 31 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 31 august

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Pe 31 august 1422, Henric al VI-lea a devenit rege al Angliei la vârsta de opt luni, după moartea tatălui său, Henric al V-lea. Afacerile guvernului vor fi conduse de un consiliu de regență până la majoratul monarhului. Pe 31 august 1888 este ucisă Mary Ann Nicholls, prima victimă a lui Jack Spintecătorul. Pe 31 august 1895, contele german Ferdinand von Zeppelin patentează Zeppelinul, balonul navigabil. Pe 31 august 1897, Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic. Pe 31 august 1907, Anglia, Rusia și Franța formează Tripla Înțelegere.

Pe 31 august 1939, Germania nazistă montează un atac organizat de postul de radio Gleiwitz, creând o scuză pentru a ataca Polonia în ziua următoare, astfel începând Al Doilea Război Mondial în Europa. Pe 31 august 1944, trupele sovietice au intrat în București. Pe 31 august 1963 are loc inaugurarea "telefonului roșu", legătură telefonică directă între președintele american și cel sovietic. Pe 31 august 1986, în regiunea Vrancea s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,95 grade pe scara Richter. Pe 31 august 1986, linia de pasageri sovietică "Amiralul Nakhimov" se scufundă în Marea Neagră, după ce s-a ciocnit cu nava de marfă "Piotr Vasev". Au murit 423 din cele 1.234 de persoane aflate la bord. Pe 31 august 1989 înregistrăm adoptarea prin lege a limbii române ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin. Pe 31 august 1994 înregistrăm retragerea ultimelor trupe rusești din Germania. Pe 31 august 1997, Diana, Prințesă de Wales, prietenul ei Dodi Fayed și șoferul Henri Paul mor într-un accident de mașină la Paris.

Naşteri pe 31 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 31 august, de la împăratul roman Caligula, născut pe 31 august 12, sau împăratul roman Commodus, născut pe 31 august 161, şi până la omul de ştiinţă german Hermann von Helmholtz, născut pe 31 august 1821, sau medicul italian Maria Montessori, născută pe 31 august 1870.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 31 august s-au născut personalităţi precum istoricul român Neagu Djuvara, născut pe 31 august 1916, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Mircea Rădulescu, născut pe 31 august 1941, actorul american Richard Gere, născut pe 31 august 1949, atleta română Vali Ionescu, născută pe 31 august 1960, actorul şi muzicianul român Ioan Gyuri Pascu, născut pe 31 august 1961, wrestlerul profesionist american Jeff Hardy, născut pe 31 august 1977, sau handbalista româno-maghiară Gabriella Szűcs, născută pe 31 august 1984.

Decese 31 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 31 august. Dintre acestea amintim pe Regele Henric al V-lea al Angliei, decedat pe 31 august 1422, poetul francez Charles Baudelaire, decedat pe 31 august 1867, pictorul francez Georges Braque, decedat pe 31 august 1963, boxerul italo-american Rocky Marciano, decedat pe 31 august 1969, regizorul american John Ford, decedat pe 31 august 1973, sau Diana, Prințesă de Wales, decedată pe 31 august 1997.

România i-a pierdut într-o zi de 31 august, printre alţii, pe istoricul Dimitrie Cazacovici, decedat pe 31 august 1868, sau poeta Constanţa Buzea, decedată pe 31 august 2012.