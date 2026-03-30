31 martie, Sfântul Mucenic Ipatie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 31 martie, este prăznuit Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Ipatie s-a născut în Cilicia şi a fost episcop în Gangra. Conform crestinortodox.ro, a participat la primul sinod ecumenic de la Niceea, din 325. În timp ce se întorcea de la Constantinopol, a fost prins şi bătut de ereticii novatieni. O femeie din grupul acestora l-a lovit pe sfânt cu o piatră în cap şi, în urma acestei lovituri, Sfântul Ipatie a trecut la cele veşnice.

Femeia a înnebunit în clipa în care a văzut moartea acestuia. Mai târziu, a fost dusă la mormântul sfântului, unde va primi vindecarea. După tămăduire, această femeie îşi va petrece toată viaţa în lacrimi şi rugăciune.

