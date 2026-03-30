31 martie, Sfântul Mucenic Ipatie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 31 martie, este prăznuit Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Ipatie s-a născut în Cilicia şi a fost episcop în Gangra. Conform crestinortodox.ro, a participat la primul sinod ecumenic de la Niceea, din 325. În timp ce se întorcea de la Constantinopol, a fost prins şi bătut de ereticii novatieni. O femeie din grupul acestora l-a lovit pe sfânt cu o piatră în cap şi, în urma acestei lovituri, Sfântul Ipatie a trecut la cele veşnice. 

Femeia a înnebunit în clipa în care a văzut moartea acestuia. Mai târziu, a fost dusă la mormântul sfântului, unde va primi vindecarea. După tămăduire, această femeie îşi va petrece toată viaţa în lacrimi şi rugăciune.

sfantul ipatie 31 martie sarbatoare sfantul ipatie praznuire sfantul ipatie
