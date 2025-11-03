4 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 4 noiembrie de-a lungul timpului.

Pe 4 noiembrie 2008, Barack Obama devenea primul preşedinte de culoare al SUA - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 4 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 4 noiembrie

Pe 4 noiembrie 1737, la Napoli, Italia, este inaugurat Teatrul San Carlo, cel mai vechi teatru de operă din Europa. Pe 4 noiembrie 1783, Simfonia nr. 36 a lui Wolfgang Amadeus Mozart este interpretată pentru prima dată la Linz, Austria. Pe 4 noiembrie 1862, inventatorul american Richard Gatling brevetează mitraliera. Pe 4 noiembrie 1873, americanul John B. Beers a patentat prima coroană dentară din aur. Pe 4 noiembrie 1873, americanul Anthony Iske a patentat mașina de tăiat carne în felii. Pe 4 noiembrie 1879 a fost patentată prima casă de marcat de către James J. Ritty din Dayton, Ohio. Pe 4 noiembrie 1890 s-a dat în folosință City and South London Railway, prima linie de metrou din lume și prima linie a metroului londonez. Pe 4 noiembrie 1899 este publicată cartea lui Sigmund Freud, "Interpretarea viselor".

Pe 4 noiembrie 1921, primul ministru japonez Hara Takashi este asasinat la Tokyo. Pe 4 noiembrie 1922, în Egipt, arheologul britanic Howard Carter și oamenii săi găsesc intrarea în mormântul lui Tutankamon, în Valea Regilor. Pe 4 noiembrie 1979, studenți iranieni invadează Ambasada SUA de la Teheran și iau ostatice 90 de persoane timp de 444 de zile. Pe 4 noiembrie 1980, republicanul Ronald Reagan este ales cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, învingându-l pe președintele în exercițiu, Jimmy Carter. Pe 4 noiembrie 1995, premierul israelian Ițhak Rabin a fost asasinat, la Tel Aviv, în cursul unui miting politic, premergător alegerilor. Pe 4 noiembrie 2008, democratul Barack Obama a fost ales drept cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, devenind primul preşedinte american de culoare. Pe 4 noiembrie 2015, premierul Victor Ponta își depune demisia la presiunea protestelor din centrul Bucureștiului, după tragedia din Club Colectiv.

Nașteri pe 4 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 4 noiembrie, de la Regele Eduard al V-lea al Angliei, născut pe 4 noiembrie 1470, sau Regele William al III-lea al Angliei, născut pe 4 noiembrie 1650, şi până la politicianul român Barbu Știrbey, născut pe 4 noiembrie 1872, sau politicianul român Lucrețiu Pătrășcanu, născut pe 4 noiembrie 1900.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 4 noiembrie s-au născut personalităţi precum colonelul român Gheorghe Enoiu, născut pe 4 noiembrie 1927, Laura Bush, soția președintelui american George W. Bush, născută pe 4 noiembrie 1946, politicianul român Traian Băsescu, născut pe 4 noiembrie 1951, impresarul olandezo-italian de fotbal Mino Raiola, născut pe 4 noiembrie 1967, rapperul american P.Diddy, născut pe 4 noiembrie 1969, actorul american Matthew McConaughey, născut pe 4 noiembrie 1969, fotbalistul portughez Luis Figo, născut pe 4 noiembrie 1972, politicianul basarabean Renato Usatîi, născut pe 4 noiembrie 1978, sau fotbalistul marocan Achraf Hakimi, născut pe 4 noiembrie 1998.

Decese pe 4 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 4 noiembrie. Dintre acestea amintim pe compozitorul german Felix Mendelssohn, decedat pe 4 noiembrie 1847, politicianul israelian Ițhak Rabin, decedat pe 4 noiembrie 1995, muzicianul japonez Hiro Takahashi, decedat pe 4 noiembrie 2005, sau antropologul francez René Girard, decedat pe 4 noiembrie 2015.

Tot într-o zi de 4 noiembrie şi-au pierdut viaţa şi Maria Oltea, mama lui Ștefan cel Mare, decedată pe 4 noiembrie 1465, dramaturgul şi romancierul român Tudor Mușatescu, decedat pe 4 noiembrie 1970, sau arhiepiscopul român Eftimie Luca, decedat pe 4 noiembrie 2014.

