4 octombrie, Sfântul Mucenic Ierotei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 4 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Ierotei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

la 03.10.2025 , 11:57
Sfântul Mucenic Ierotei este prăznuit pe 4 octombrie Sfântul Mucenic Ierotei este prăznuit pe 4 octombrie - doxologia.ro

Sfântul Mucenic Ierotei a primit credinţa în Hristos de la Sfântul Apostol Pavel, care l-a botezat şi l-a aşezat episcop în Atena. Conform crestinortodox.ro, a fost însoţitorul Sfântului Dionisie Areopagitul.

Sfântul Ierotei a fost primul episcop al Atenei. A participat la înmormântarea Maicii Domnului, unde a făcut început cântărilor, la prohodirea Maicii Domnului. A trecut la cele veşnice pe 4 octombrie.

Numele grecesc Ierotei înseamnă "cel sfinţit de Dumnezeu".

