4 octombrie, Sfântul Mucenic Ierotei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
Sâmbătă, 4 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Ierotei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Mucenic Ierotei este prăznuit pe 4 octombrie - doxologia.ro
Sfântul Mucenic Ierotei a primit credinţa în Hristos de la Sfântul Apostol Pavel, care l-a botezat şi l-a aşezat episcop în Atena. Conform crestinortodox.ro, a fost însoţitorul Sfântului Dionisie Areopagitul.
Sfântul Ierotei a fost primul episcop al Atenei. A participat la înmormântarea Maicii Domnului, unde a făcut început cântărilor, la prohodirea Maicii Domnului. A trecut la cele veşnice pe 4 octombrie.
Numele grecesc Ierotei înseamnă "cel sfinţit de Dumnezeu".
