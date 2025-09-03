4 septembrie, Sfântul Mucenic Vavila. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 4 septembrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Vavila, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Vavila a trăit în vremea Împăratului Numerian. Conform crestinortodox.ro, acest împărat, după ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducător păgân, dat drept zălog pentru pace, a mers către biserica în care slujea Sfântul Vavila, să vadă ce se petrece în ea.

Sfântul Vavila l-a oprit pe împărat să intre în ea, motivând că nu este creştin.

Împăratul Numerian, acuzat de insulta adusă împăratului, l-a chemat pe Sfântul Vavila la palatul său şi i-a cerut să jertfească zeilor. În timp ce Sfântul Vavila era supus la diferite torturi, împăratul a poruncit să fie ucişi alţi trei copii, fii duhovniceşti. Vavila participă la uciderea copiilor şi îi întăreşte în mucenicia lor. După moartea copiilor a fost ucis şi Sfântul Vavila.

