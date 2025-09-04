5 septembrie, Sfântul Proroc Zaharia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 5 septembrie, este prăznuit Sfântul Proroc Zaharia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, a fost preot la Templul din Ierusalim, în timpul Împăratului Cezar August. Conform crestinortodox.ro, în acea vreme, în Ţara Sfântă domnea Irod cel Mare, ucigaşul de prunci.

Din Scriptură aflăm că, în vreme ce slujea la Templul din Ierusalim, în sfântul altar i s-a arătat îngerul Gavriil care i-a vestit că Elisabeta, soţia lui, îi va naşte fiu, ca răspuns la rugăciunile lor. Zaharia s-a îndoit de cuvintele îngerului, pentru că atât el, cât şi soţia sa erau înaintaţi în vârstă. Pentru îndoiala sa, va rămâne mut până când îi va scrie numele fiului pe o tăbliţă, după naşterea acestuia.

Potrivit tradiţiei, când Irod a poruncit ca toţi pruncii din Betleem să fie ucişi, în speranţa de a-L ucide şi pe Hristos, Elisabeta s-a ascuns cu Ioan într-o peşteră. Irod ştia de naşterea minunată a lui Ioan şi, pentru că ajunsese să creadă că acesta ar putea fi Mesia, le porunceşte soldaţilor să-l caute şi să-l omoare. Pentru că soldaţii nu l-au găsit pe Ioan, Irod a poruncit ca preotul Zaharia să fie înjunghiat în locul fiului său.

Articolul continuă după reclamă

Conform sursei amintite, există tradiţia că Zaharia a fost ucis înaintea altarului. Potrivit unei inscripţii din secolul al IV-lea, descoperită în 2003, moaştele Sfântului Zaharia se găsesc în Ierusalim, la Yad-Avshalom, alături de cele ale lui Simeon cel Bătrân.

Menţionăm că, la 40 de zile după uciderea lui Zaharia, a murit şi Elisabeta. Copilul Ioan a rămas în pustie, hrănit de înger şi păzit de Dumnezeu, până în ziua în care s-a arătat la Iordan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰