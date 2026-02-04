Ora de vară 2026 în România. Când se dă ceasul cu o oră înainte

Ora de vară 2026. Românii vor trece din nou la ora de vară în 2026, moment în care ceasurile se dau înainte cu o oră. Schimbarea are loc primăvara și aduce zile mai lungi, dar și o noapte mai scurtă.

România va trece la ora de vară în 2026, când ceasurile vor fi setate cu o oră înainte. Schimbarea are loc la finalul lunii martie și se aplică în toate statele Uniunii Europene. Această schimbare face parte din practica anuală de ajustare a orei pentru a beneficia de mai multă lumină naturală seara, conform normelor actuale ale UE.

Când se schimbă ceasurile

Trecerea la ora de vară în 2026 va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28–29 martie. În acel moment, ceasurile vor fi date cu o oră înainte, astfel că ora 03:00 devine 04:00.

Această modificare înseamnă că duminică, 29 martie 2026, va fi cea mai scurtă zi a anului, având efectiv doar 23 de ore, pentru că vom pierde o oră de somn în momentul schimbării.

De ce se schimbă ora

Trecerea la ora de vară urmărește ca lumina naturală să fie utilizată mai eficient pe timpul serii, odată cu apropierea primăverii și a verii. După această ajustare, în general, răsăritul și apusul vor avea loc cu aproximativ o oră mai târziu, ceea ce înseamnă mai multă lumină după-amiaza și seara.

Cum a apărut ideea orei vară

La fel cum florile se întorc după Soare, pe măsură ce acesta se mişcă pe cer, aşa şi oamenii au descoperit un mod în care se pot folosi mai mult de lumina solară. Potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", prin adăugarea unei ore, pe timpul verii, economisim energia şi ne putem bucura de serile răcoroase de vară.

Ideea orei de vară a apărut pentru prima oară în anul 1784. Plecând de la problema economisirii uleiului folosit la lămpile de iluminat, celebrul om de știință Benjamin Franklin a scris un eseu numit "An Economical Project", în care a emis câteva idei pentru economisirea uleiului folosit la lămpile de iluminat. Una din metode era introducerea unei perioade de timp în timpul verii. Pe când se afla la Paris, Franklin s-a ocupat de modul în care lămplile cu ulei produceau lumina şi cât de eficeinte erau acestea.

Când a fost introdusă ora de vară

Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând cu anul 1916 (între 30 aprilie - 1 octombrie). Au urmat britanicii, tot în 1916 (între 21 mai - 16 octombrie). Alte ţări care au introdus ora de vară au fost: Belgia, Denmarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia şi Tasmania.

Ora de vară în România

În România, ora de vară este corelată cu orarul de vară practicat în statele Uniunii Europene (UE). Ora oficială de vară a fost introdusă în România pentru prima dată în 1932. Până în 1939, a funcţionat în fiecare an, între prima duminică din aprilie, ora 00.00, şi prima duminică din octombrie, ora 01.00 (ore locale). Între anii 1941 şi 1979 nu s-a mai folosit ora de vară.

În 1979, România a semnat Convenţia fusurilor orare, iar, în 1997, prin Ordonanţa nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României, care la art (1) precizează că: "În cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială de vară, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3.00, care devine ora 4.00, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4.00, care devine ora 3.00".

Cum influenţează organismul trecerea la ora de vară

Trecerea la ora de vară poate avea un impact important asupra organismului, astfel că e bine să știm ce putem face pentru a ne acomoda noului orar. Pentru a ne adapta mai uşor, medicii spun că este esențial să ne programăm timpul în așa fel încât să avem ore suficiente de somn.

Totodată ar fi bine să ne petrecem ziua cât mai mult în aer liber, lumina soarelui fiind principalul indiciu de mediu, suprimând secreția de melatonină care induce somnul. Seara, ar trebui evitat ecranul telefonului, ori a tabletei înainte de a merge la culcare.

În timp ce unii dintre noi nici nu simţim această schimbare de oră, alţii sunt profund afectaţi. Scurtarea duratei somnului cu o oră, după trecerea la ora de vară, precum şi trezirea cu oră mai devreme duc la un stres suplimentar, iar de aici pot apărea probleme cardiovasculare ori neuropsihice, precum insomnie, somnolenţă, astenie, apatie, agitaţie, irascibilitate, anxietate, tulburări de concentrare şi memorie, cefalee, vertij.

În funcție de ce fel de persoană suntem, matinală sau care preferă să stea noaptea până târziu, schimbarea orei, primăvara și toamna, ne poate afecta în mod diferit.

Reguli actuale în UE privind schimbarea orei

Deși mai există discuții la nivelul Uniunii Europene despre eliminarea schimbării sezoniere a orei, în prezent această practică este încă în vigoare și se aplică în toate cele 27 de state membre, inclusiv România.

