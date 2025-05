6 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 mai

Pe 6 mai 1527, trupele conduse de Carol, duce de Burbon, au invadat Roma, ucigând peste 4.000 de locuitori și jefuind orașul. Mulți învățați consideră acest lucru sfârșitul Renașterii. Pe 6 mai 1639 a fost încheiată construcția Bisericii "Trei Ierarhi" din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu. Aici se află mormintele lui Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir și Vasile Lupu. Pe 6 mai 1682, Ludovic al XIV-lea al Franței își mută întreaga curte la Versailles. Versailles devine astfel sediul oficial al guvernului Franței. Pe 6 mai 1791, prin decretul purtând această dată, Palatul Luvru din Paris a fost transformat în muzeu. Pe 6 mai 1849, trupele revoluționare maghiare conduse de maiorul Imre Hatvani sunt înfrânte decisiv de către armata lui Avram Iancu. Pe 6 mai 1888, Victor Babeș face primele vaccinări antirabice la București. Pe 6 mai 1889, Turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul expoziției universale din Paris. Pe 6 mai 1899, România participă la prima Conferință a Păcii, care a avut loc la Haga. La acest forum internațional se încheie Convenția asupra reglementării pașnice a conflictelor internaționale. Pe 6 mai 1910, George al V-lea devine rege al Marii Britanii, al Irlandei și al multor teritorii de peste mări, după moartea tatălui său, Eduard al VII-lea. Pe 6 mai 1928, la Alba Iulia are loc o mare adunare convocată de Partidul Național Țărănesc, cu scopul de a obliga guvernul liberal să demisioneze. Pe 6 mai 1937: aeronava Hindenburg, cel mai mare dirijabil construit vreodată, ia foc în timp ce încerca să aterizeze la Lakenhurst, New Jersey. Victime: 36 de pasageri și membri ai echipajului.

Pe 6 mai 1945, în Al Doilea Război Mondial începe Ofensiva Praga, ultima bătălie majoră a frontului de est. Ofensiva a ajutat în mod semnificativ la eliberarea Cehoslovaciei în 1945. Pe 6 mai 1984 are loc, la Palatul Sporturilor din București, gala de adio a gimnastei Nadia Comăneci. Cu prilejul retragerii sale din activitatea competițională, gimnasta primește din partea președintelui Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio Samaranch, Ordinul Olimpic. Pe 6 mai 1990 au loc aşa-numitele acţiuni "Podul de flori" de peste Prut - acţiuni ce reprezintă prima deschidere a frontierelor dintre România și actuala Republica Moldova. Pe 6 mai 1994 are loc inaugurarea oficială a tunelului de sub Canalul Mânecii, considerat de experți ca "lucrarea secolului". Eurotunelul, cu o lungime de 50,3 kilometri, este situat la o adâncime cuprinsă între 25 si 45 de metri sub fundul mării şi a costat 10 miliarde de lire sterline. Pe 6 mai 2001, Papa Ioan Paul al II-lea devine primul papă care intră într-o moschee. Evenimentul a avut loc în timpul unei călătorii în Siria. Pe 6 mai 2003, la Moscova este inaugurată stația de metrou Park Pobedi (Piața Victoriei), care se află la 90 de metri sub pământ. Pe 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy este ales președinte al Franței. Acesta a învins-o în cursa electorală pentru președinția Franței pe socialista Ségolène Royal cu 53% din voturile exprimate. Pe 6 mai 2012, candidatul socialist François Hollande câștigă turul de scrutin pentru președinția franceză împotriva lui Nicolas Sarkozy cu 51,62% din voturile exprimate. Pe 6 mai 2023, Regele Charles al III-lea al Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord este încoronat la Westminster Abbey, Londra.

Nașteri pe 6 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 mai, de la Papa Marcel al II-lea, născut pe 6 mai 1501, sau Papa Inocenţiu al X-lea, născut pe 6 mai 1574, şi până la revoluţionarul francez Maximilien Robespierre, născut pe 6 mai 1758, sau psihiatrul austriac Sigmund Freud, născut pe 6 mai 1856.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 6 mai s-au născut personalităţi precum Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei, născut pe 6 mai 1868, regizorul american Orson Welles, născut pe 6 mai 1915, politicianul britanic Tony Blair, născut pe 6 mai 1953, actorul american George Clooney, născut pe 6 mai 1961, sau fotbalistul brazilian Daniel Alves, născut pe 6 mai 1983.

Decese pe 6 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 mai. Dintre acestea amintim pe medicul italian Maria Montessori, decedată pe 6 mai 1952, actriţa şi cântăreaţa germană Marlene Dietrich, decedată pe 6 mai 1992, sau fotbalistul camerunez Patrick Ekeng, decedat pe 6 mai 2016.

România i-a pierdut într-o zi de 6 mai, printre alţii, pe politicianul Daniel Ciugureanu, decedat pe 6 mai 1950, poetul Lucian Blaga, decedat pe 6 mai 1961, sau regizorul Virgil Calotescu, decedat pe 6 mai 1991.

