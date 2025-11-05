Antena Meniu Search
6 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 noiembrie de-a lungul timpului.

Pe 6 noiembrie 1860, Abraham Lincoln devenea preşedintele Statelor Unite ale Americii Pe 6 noiembrie 1860, Abraham Lincoln devenea preşedintele Statelor Unite ale Americii - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 noiembrie 

Pe 6 noiembrie 447, un cutremur puternic distruge porțiuni mari din Zidurile Constantinopolului, inclusiv 57 de turnuri. Pe 6 noiembrie 1860, Abraham Lincoln este ales al 16-lea președinte al Statelor Unite cu doar 40% din votul popular, învingându-i pe John C. Breckinridge, John Bell și Stephen A. Douglas într-o cursă în patru. Este primul republican care deține această funcție. Pe 6 noiembrie 1888, Benjamin Harrison este ales președinte al Statelor Unite. Pe 6 noiembrie 1917 a izbucnit Revoluția Bolșevică din Rusia.

Pe 6 noiembrie 1918 este proclamată A Doua Republică Poloneză. Pe 6 noiembrie 1984, Ronald Reagan este reales în funcția de președinte al Statelor Unite, învingându-l pe candidatul democrat Walter F. Mondale. Pe 6 noiembrie 2001, Michael Bloomberg este ales primar al New York-ului.

Nașteri pe 6 noiembrie 

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 noiembrie, de la Suleiman Magnificul, sultan al Imperiului Otoman, născut pe 6 noiembrie 1494, sau Regele Carol al II-lea al Spaniei, născut pe 6 noiembrie 1661, şi până la arhitectul francez Charles Garnier, născut pe 6 noiembrie 1825, sau medicul italian Cesare Lombroso, născut pe 6 noiembrie 1835.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 6 noiembrie s-au născut personalităţi precum medicul canadian James Naismith, inventatorul baschetului, născut pe 6 noiembrie 1861, actriţa americană Sally Field, născută pe 6 noiembrie 1946, actorul american Ethan Hawke, născut pe 6 noiembrie 1970, handbalista română Luminița Dinu-Huțupan, născută pe 6 noiembrie 1971, jucătoarea sârbă de tenis Ana Ivanović, născută pe 6 noiembrie 1987, sau cântăreţul austriac Conchita Wurst, născută pe 6 noiembrie 1988.

Decese pe 6 noiembrie 

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al XVII-lea, decedat pe 6 noiembrie 1003, Papa Inocențiu al VII-lea, decedat pe 6 noiembrie 1406, împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei, decedată pe 6 noiembrie 1796, Regele Carol al X-lea al Franței, decedat pe 6 noiembrie 1836, compozitorul rus Piotr Ilici Ceaikovski, decedat pe 6 noiembrie 1893, sau Patriarhul Maxim al Bulgariei, decedat pe 6 noiembrie 2012.

România i-a pierdut într-o zi de 6 noiembrie, printre alţii, pe fizicianul şi inventatorul Theodor V. Ionescu, decedat pe 6 noiembrie 1988, pictorul Sever Frențiu, decedat pe 6 noiembrie 1997, scriitorul Petre Sălcudeanu, decedat pe 6 noiembrie 2005, actriţa Dana Comnea, decedată pe 6 noiembrie 2013, sau cântăreţul Petrică Mâțu Stoian, decedat pe 6 noiembrie 2021. 

