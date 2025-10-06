6 octombrie, Sfântul Apostol Toma. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 6 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol Toma, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Apostol Toma era originar din Galileia. Conform crestinortodox.ro, numele de Toma, în aramaică te’oma, tradus în greacă Didymos, înseamnă geamăn. În aramaică şi în ebraică, Toma este doar un epitet. La unii creştini sirieni el este cunoscut sub numele de Iuda Toma (Iuda Geamanul). A făcut parte din cei Doisprezece Apostoli ai lui Hristos.

Potrivit Tradiţiei, Sfântul Toma a vestit Evanghelia lui Hristos în India, unde a suferit moarte de martir. Creştinii sirieni din Malabar susţin cu tărie că se trag din Sfântul Apostol Toma şi ca a fost martirzat la Calamina (Mylapore), lângă Madras.

În India a întemeiat biserici, a sfinţit preoţi şi episcopi şi a convertit două surori, Tertiana şi Migdonia, soţii de mari principi indieni. Prinţul Smideu, soţul Tertianei, l-a osândit la moarte. A fost omorât cu lancea de cinci soldaţi. Moaştele Sfântului Apostol Toma au fost aduse la Edessa, în 165.

