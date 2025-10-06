Antena Meniu Search
x

Curs valutar

6 octombrie, Sfântul Apostol Toma. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 6 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol Toma, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 07:26
Sfântul Apostol Toma este prăznuit pe 6 octombrie Sfântul Apostol Toma este prăznuit pe 6 octombrie - doxologia.ro

Sfântul Apostol Toma era originar din Galileia. Conform crestinortodox.ro, numele de Toma, în aramaică te’oma, tradus în greacă Didymos, înseamnă geamăn. În aramaică şi în ebraică, Toma este doar un epitet. La unii creştini sirieni el este cunoscut sub numele de Iuda Toma (Iuda Geamanul). A făcut parte din cei Doisprezece Apostoli ai lui Hristos.

Potrivit Tradiţiei, Sfântul Toma a vestit Evanghelia lui Hristos în India, unde a suferit moarte de martir. Creştinii sirieni din Malabar susţin cu tărie că se trag din Sfântul Apostol Toma şi ca a fost martirzat la Calamina (Mylapore), lângă Madras.

În India a întemeiat biserici, a sfinţit preoţi şi episcopi şi a convertit două surori, Tertiana şi Migdonia, soţii de mari principi indieni. Prinţul Smideu, soţul Tertianei, l-a osândit la moarte. A fost omorât cu lancea de cinci soldaţi. Moaştele Sfântului Apostol Toma au fost aduse la Edessa, în 165.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul toma 6 octombrie sarbatoare sfantul toma praznuire sfantul toma
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Ştiri sociale » 6 octombrie, Sfântul Apostol Toma. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox