6 septembrie, Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. Sărbătoare importantă în calendar

Sâmbătă, 6 septembrie, este prăznuită pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose.

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 16:15
Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colos este prăznuită pe 6 septembrie Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colos este prăznuită pe 6 septembrie - doxologia.ro

În cursul anului bisericesc avem parte de mai multe sărbători închinate Sfinţilor Arhangheli. Conform crestinortodox.ro, pe 6 septembrie facem pomenirea unei minuni a Sfântului Arhanghel Mihail săvârşită în Chones, în Colose, din Frigia.

Potrivit unei tradiţii, Sfântul Apostol Ioan, însoţit de Filip, a predicat Evanghelia la Heretop, aproape de Cetatea Colose. El a privit către acest loc şi a prorocit că din el va ţâşni un izvor cu ape vindecătoare şi va fi cercetat de Sfântul Arhanghel Mihail.

La puţin timp prorocia s-a împlinit, iar la el veneau din toate părţile persoane pentru a primi vindecare de diverse boli. Unui păgân din Laodiceea i s-a arătat Sfântul Mihail şi i-a spus să-şi ia fiica lipsită de puterea de a vorbi şi să vină la acel izvor pentru a primi vindecare. După ce fata a băut din acea apă, a început să vorbească. Tatăl fetei, în semn de recunoştinţă, a zidit acolo o biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Păgânii, văzând că mulţi se botează în acea biserică, au dorit să schimbe cursul acelui izvor peste ea. Arhanghelul Mihail i s-a descoperit lui Arhip şi l-a încurajat pe acesta să lovească cu toiagul în stâncă, pentru a face loc apei să treacă prin ea. Din acel moment, locul s-a numit "Hones”, adică "mistuire", pentru că acolo apele se mistuie în piatră.

Redactia Observator
