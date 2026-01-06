7 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 7 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 7 ianuarie

Pe 7 ianuarie 1325, Afonso al IV-lea devine rege al Portugaliei, după decesul tatălui său, Regele Denis. Pe 7 ianuarie 1558, trupele franceze, conduse de François de Guise, ocupă orașul portuar Calais, ultima posesiune continentală a Angliei condusă de Regina Maria I. Pe 7 ianuarie 1566, scaunul pontifical din Vatican este ocupat de Papa Pius al V-lea. Pe 7 ianuarie 1610, matematicianul și astronomul italian Galileo Galilei face prima observație a celor patru sateliți ai planetei Jupiter - Ganimede, Callisto, Io, Europa, deși pe ultimii doi nu îi poate distinge decât a doua zi. Pe 7 ianuarie 1764, revolta secuilor împotriva înregimentărilor în granița militară este reprimată sângeros în Masacrul de la Siculeni, incident în care sunt ucise 177 de persoane, conform raportului oficial. Pe 7 ianuarie 1785, francezul Jean-Pierre Blanchard și americanul John Jeffries călătoresc de la Dover, Anglia, la Calais, Franța, într-un balon cu gaz. Pe 7 ianuarie 1894, Thomas Edison realizează un film kinetoscopic cu cineva care strănută. În aceeași zi, angajatul său, William Kennedy Dickson, primește un brevet pentru filmul cinematografic.

Pe 7 ianuarie 1904 a fost anunțat semnalul marinăresc utilizat în caz de pericol, "CQD". Va fi înlocuit doi ani mai târziu cu "SOS". Pe 7 ianuarie 1917 s-a creat, la Iași, "Comitetul Național al românilor emigranți din Austro-Ungaria", avându-i în frunte pe Vasile Lucaciu și Octavian Goga. Comitetul, alcătuit din 12 membri, a semnat Declarația de război împotriva Austro-Ungariei. Pe 7 ianuarie 1927, primul serviciu telefonic transatlantic este stabilit de la New York la Londra. Pe 7 ianuarie 1949 s-a încheiat războiul din Palestina declanșat după proclamarea independenței Israelului, la 14 mai 1948. Pe 7 ianuarie 1953, președintele american Harry Truman a anunțat public faptul că Statele Unite ale Americii au dezvoltat prima bombă cu hidrogen din lume. Pe 7 ianuarie 1973, la Paris, Henry Kissinger, consilier prezidențial pe probleme de securitate națională al SUA, și Le Duc Tho, conducătorul delegației nord-vietnameze, au încheiat negocierile de pace cu privire la Războiul din Vietnam (1964-1975). Pe 7 ianuarie 1979, Regimul Khmerii Roşii, condus de Pol Pot, este răsturnat de trupele vietnameze. Pe 7 ianuarie 1990, Turnul din Pisa este închis pentru siguranță pentru vizitatori, înclinarea devenind prea periculoasă. Lucrările de renovare vor dura până la 15 decembrie 2001. Pe 7 ianuarie 1992, în România a început recensământul populației și al locuințelor. Acțiunea s-a încheiat la 14 ianuarie 1992. Pe 7 ianuarie 1999, în fața Senatului Statelor Unite începe punerea sub acuzare a președintelui Bill Clinton. El este acuzat de sperjur și obstrucție a justiției în urma afacerii Lewinsky. Pe 7 ianuarie 2012, un balon cu aer cald se prăbușește lângă Carterton, Noua Zeelandă. Toate cele 11 persoane aflate la bord şi-au pierdut viaţa. Pe 7 ianuarie 2015, sediul ziarului satiric "Charlie Hebdo", din Paris, a fost vizat de un atac cu arme automate, comis de persoane mascate și soldat cu multe victime. Cel puțin 12 persoane, între care doi polițiști și mai mulți jurnaliști renumiți, au fost ucise și alte 11 persoane au fost rănite.

Nașteri pe 7 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 7 ianuarie, de la Papa Grigore al XIII-lea, născut pe 7 ianuarie 1502, sau Regele Ludwig al III-lea al Bavariei, născut pe 7 ianuarie 1845, şi până la Elena Ceaușescu, soția dictatorului Nicolae Ceaușescu, născută pe 7 ianuarie 1916, sau scriitorul român Mircea Sântimbreanu, născut pe 7 ianuarie 1926.

Tot într-o zi de 7 ianuarie s-au născut şi actorul american Nicolas Cage, născut pe 7 ianuarie 1964, actorul american Jeremy Renner, născut pe 7 ianuarie 1971, fotbalistul român Bănel Nicoliţă, născut pe 7 ianuarie 1985, pilotul britanic Lewis Hamilton, născut pe 7 ianuarie 1985, sau săritorul cu schiurile austriac Gregor Schlierenzauer, născut pe 7 ianuarie 1990.

Decese pe 7 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 7 ianuarie. Dintre acestea amintim pe Papa Inocențiu al X-lea, decedat pe 7 ianuarie 1655, inventatorul şi fizicianul american Nikola Tesla, decedat pe 7 ianuarie 1943, fotbalistul şi antrenorul german de fotbal Franz Beckenbauer, decedat pe 7 ianuarie 2024, sau politicianul francez Jean-Marie Le Pen, decedat pe 7 ianuarie 2025.

România i-a pierdut într-o zi de 7 ianuarie, printre alţii, pe avocatul şi politicianul Petru Groza, decedat pe 7 ianuarie 1958, pianistul şi dirijorul Sile Dinicu, decedat pe 7 ianuarie 1993, sau episcopul Epifanie Norocel, decedat pe 7 ianuarie 2013.

