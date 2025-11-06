7 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 7 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 7 noiembrie

Pe 7 noiembrie 1619, Elisabeta Stuart este încoronată regină a Boemiei. Pe 7 noiembrie 1801, Alessandro Volta prezintă prima baterie electrică. Pe 7 noiembrie 1917, bolșevicii asaltează Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg, sediul guvernului provizoriu. Toți membrii guvernului, cu excepția prim-ministrului Alexander Fiodorovici Kerenski, sunt arestați. Pe 7 noiembrie 1918, epidemia de gripă din 1918 se răspândește în Samoa de Vest, ucigând 7.542 (aproximativ 20% din populație) până la sfârșitul anului. Pe 7 noiembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, nava-spital sovietică Armenia este scufundată de avioanele germane în timp ce evacuează refugiați și militari răniți și personalul mai multor spitale din Crimeea. Peste 5.000 de oameni au murit odată cu scufundarea vasului.

Pe 7 noiembrie 1944, Franklin Delano Roosevelt a câștigat cel de-al patrulea mandat de președinte al Statelor Unite. Pe 7 noiembrie 1956, în Criza Suezului, Adunarea Generală a Națiunilor Unite adoptă o rezoluție prin care cere Regatului Unit, Franței și Israelului să-și retragă imediat trupele din Egipt. Pe 7 noiembrie 1956, în Revoluția maghiară, János Kádár se întoarce la Budapesta într-un convoi blindat sovietic, preluând oficial mandatul ca următor lider maghiar. Pe 7 noiembrie 1957, odată cu începutul seriei pilot, primul Trabant P 50 iese de pe linia de asamblare la VEB Automobilwerk Zwickau. Pe 7 noiembrie 1991, Magic Johnson anunță că este seropozitiv și se retrage din NBA. Pe 7 noiembrie 1996, în Lagos, Nigeria, se prăbușește un avion Boeing 727. Au murit toți cei 143 de oameni aflați la bord. Pe 7 noiembrie 2007 se produce un atac armat într-un liceu din Finlanda. Au murit nouă persoane, inclusiv atacatorul, și alte 13 au fost rănite. Evenimentul tragic este cunoscut sub numele de - Masacrul de la Jokela. Pe 7 noiembrie 2024 se produc manifestări violente antisemite și anti-sioniste în Amsterdam, în timpul meciului de fotbal dintre Ajax Amsterdam şi Maccabi Tel Aviv.

Nașteri pe 7 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 7 noiembrie, de la exploratorul englez James Cook, născut pe 7 noiembrie 1728, sau chimista franceză Marie Curie, născută pe 7 noiembrie 1867, şi până la revoluţionarul rus Leon Trotsky, născut pe 7 noiembrie 1879, sau cântăreaţa română Maria Lătărețu, născută pe 7 noiembrie 1911.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 7 noiembrie s-au născut personalităţi precum scriitorul francez Albert Camus, născut pe 7 noiembrie 1913, filosoful român Mihai Şora, născut pe 7 noiembrie 1916, actriţa română Dorina Lazăr, născută pe 7 noiembrie 1940, actriţa română Mariana Mihuţ, născută pe 7 noiembrie 1942, DJ-ul francez David Guetta, născut pe 7 noiembrie 1967, cântăreaţa română Giulia Anghelescu, născută pe 7 noiembrie 1984, sau judoka român Alexandru Bologa, născut pe 7 noiembrie 1995.

Decese pe 7 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 7 noiembrie. Dintre acestea amintim pe actorul american Steve McQueen, decedat pe 7 noiembrie 1980, politicianul slovac Alexander Dubček, decedat pe 7 noiembrie 1992, sau actorul american Howard Keel, decedat pe 7 noiembrie 2004. boxerul american Joe Frazier, decedat pe 7 noiembrie 2011, sau actorul american Dean Stockwell, decedat pe 7 noiembrie 2021.

