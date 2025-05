8 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 8 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 8 mai

Pe 8 mai 1429, după un asediu de șapte luni, are loc capturarea Orléans-ului de către trupele franceze conduse de Étienne de Vignolles și Ioana d’Arc. Este un punct de cotitură în Războiul de o sută de ani și deschide calea către încoronare la catedrala din Reims pentru regele Carol al VII-lea. Pe 8 mai 1654, pacea de la Westminster pune capăt Primului război anglo-neerlandez. Țările de Jos trebuie să recunoască legile engleze de navigație, conform cărora mărfurile non-europene pot fi importate în Anglia numai pe nave englezești. Pe 8 mai 1842, un tren deraiază și ia foc la Paris. Aproape 200 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 8 mai 1885, trupa de operă a Teatrului Național din București a prezentat primul spectacol în limba română, Linda de Chamonix, de Gaetano Donizetti. Pe 8 mai 1886, farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta, pentru cinci cenți, o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, o versiune timpurie a celei care va fi cunoscută sub numele de Coca Cola.

Pe 8 mai 1902, erupția vulcanului Pelée de pe Insula Martinica, din Antile, face aproximativ 30.000 de victime. Printre altele, orașul Saint-Pierre este complet distrus în cea mai distructivă erupție vulcanică a secolului XX. Pe 8 mai 1921, a început, la București, Congresul Partidului Socialist din România (8-12 mai), care hotărăște transformarea în Partidul Comunist din România. Pe 8 mai 1945, Al Doilea Război Mondial din Europa se încheie cu ratificarea documentului de capitulare necondiționată a Wehrmachtului (Ziua Victoriei în Europa). Pe 8 mai 1970 este lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, "Let It Be". Pe 8 mai 1972 a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României. Pe 8 mai 1980, OMS declară că variola este eradicată la nivel mondial și recomandă încetarea programului de vaccinare. Pe 8 mai 1984, Uniunea Sovietică a anunțat că va boicota Olimpiada de Vară de la Los Angeles, ca replică a boicotării Olimpiadei de Vară de la Moscova. Ulterior, alte 14 țări socialiste s-au alăturat boicotului. Pe 8 mai 2008, Vladimir Putin este confirmat ca al 10-lea prim-ministru al Rusiei, după votul din Duma de Stat. Pe 8 mai 2016, CSM București a câștigat trofeul Ligii Campionilor Europeni la handbal feminin, după ce a învins formația maghiară Győri Audi ETO în finala desfășurată la Sala Sporturilor László Papp din Budapesta.

Nașteri pe 8 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 8 mai, de la Harry S. Truman, fost preşedinte al Statelor Unite ale Americii, născut pe 8 mai 1884, sau actorul francez Fernandel, născut pe 8 mai 1903, şi până la regizorul italian Roberto Rossellini, născut pe 8 mai 1906, sau João Havelange, fost preşedinte al FIFA, născut pe 8 mai 1916.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 8 mai s-au născut personalităţi precum cercetătorul britanic David Attenborough, născut pe 8 mai 1926, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Victor Pițurcă, născut pe 8 mai 1956, fotbalistul italian Franco Baresi, născut pe 8 mai 1960, sau cântăreţul spaniol Enrique Iglesias, născut pe 8 mai 1975.

Decese pe 8 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 mai. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al II-lea, decedat pe 8 mai 535, chimistul francez Antoine Lavoisier, decedat pe 8 mai 1794, scriitorul francez Gustave Flaubert, decedat pe 8 mai 1880, pictorul francez Paul Gauguin, decedat pe 8 mai 1903, actorul american George Peppard, decedat pe 8 mai 1994, actorul american Dirk Bogarde, decedat pe 8 mai 1999, sau actorul american Fred Ward, decedat pe 8 mai 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 8 mai, printre alţii, pe prozatorul Ion Cârja, decedat pe 8 mai 1972, actorul Victor Moldovan, decedat pe 8 mai 2007, sau episcopul greco-catolic George Guţiu, decedat pe 8 mai 2011.

