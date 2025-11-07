8 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 8 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 8 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 8 noiembrie 1496 s-a încheiat construirea Bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli din Războieni, județul Neamț, unde s-a dat bătălia dintre Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, și armata otomană, în iulie 1476. Pe 8 noiembrie 1874 a fost inaugurată statuia lui Mihai Viteazul din București, Piața Universității. Statuia a fost realizată de sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse și este primul monument de această factură din Capitală. Pe 8 noiembrie 1892, președintele american Grover Cleveland a obținut singurul mandat neconsecutiv la Casa Albă din istoria SUA. Pe 8 noiembrie 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, profesor la Universitatea din Würzburg, Germania, a descoperit razele electromagnetice, cunoscute sub numele de razele X (razele Röntgen).

Pe 8 noiembrie 1917, în cotidianul rusesc "Izvestia" este publicat Decretul asupra terenului, întocmit de Lenin. Confiscarea pământului de la proprietari, biserici și domenii ale statului fără compensație câștigă populația rurală de partea bolșevicilor. Pe 8 noiembrie 1960, John F. Kennedy este ales cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite, învingându-l pe vicepreședintele în exercițiu Richard Nixon. Pe 8 noiembrie 1988, George H. W. Bush este ales al 41-lea președinte al Statelor Unite. Pe 8 noiembrie 1994 s-a deschis Complexul World Trade Center din București. Pe 8 noiembrie 2016 au loc alegeri prezidențiale în Statele Unite ale Americii. Cu toate că a pierdut la un scor strâns la votul popular, Donald Trump, candidatul republican, câștigă alegerile învingând-o pe Hillary Clinton, candidatul democrat. Este a 5-a oară în istoria Statelor Unite când candidatul câștigător pierde votul popular.

Nașteri pe 8 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 8 noiembrie, de la Împăratul roman Nerva, născut pe 8 noiembrie 30, sau Regele Carol al X-lea al Suediei, născut pe 8 noiembrie 1622, şi până la astronomul englez Edmond Halley, născut pe 8 noiembrie 1656, sau politicianul român Vasile Sturdza, născut pe 8 noiembrie 1810.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 8 noiembrie s-au născut personalităţi precum scriitorul britanic Bram Stoker, născut pe 8 noiembrie 1847, medicul român Nicolae Paulescu, născut pe 8 noiembrie 1869, psihiatrul elveţian Hermann Rorschach, născut pe 8 noiembrie 1884, politicianul român Mihail Lascăr, născut pe 8 noiembrie 1889, liderul comunist român Gheorghe Gheorghiu-Dej, născut pe 8 noiembrie 1901, actorul francez Alain Delon, născut pe 8 noiembrie 1935, fotbalistul italian Sandro Mazzola, născut pe 8 noiembrie 1942, cântăreaţa jamaicană Diana King, născută pe 8 noiembrie 1970, actriţa americană Tara Reid, născută pe 8 noiembrie 1975, sau handbalistul şi antrenorul român de handbal Marius Novanc, născut pe 8 noiembrie 1980.

Decese pe 8 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Ludovic al VIII-lea al Franței, decedat pe 8 noiembrie 1226, feldmareşalul german August von Mackensen, decedat pe 8 noiembrie 1945, politicianul sovietic Viaceslav Molotov, decedat pe 8 noiembrie 1986, sau actorul francez Jean Marais, decedat pe 8 noiembrie 1998.

România i-a pierdut într-o zi de 8 noiembrie, printre alţii, pe filosoful Athanase Joja, decedat pe 8 noiembrie 1972, criticul şi istoricul literar George Munteanu, decedat pe 8 noiembrie 2001, sau dirijorul Iosif Conta, decedat pe 8 noiembrie 2006.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰