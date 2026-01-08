9 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 ianuarie de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 9 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 9 ianuarie
Pe 9 ianuarie 1317, Regele Filip al V-lea este încoronat, la Reims, drept rege al Franței. Pe 9 ianuarie 1792, Tratatul de la Iași încheie războiul dintre Rusia și Imperiul Otoman. Rusia obține Crimeea, Oceakov și litoralul Mării Negre până al Nistru. Pe 9 ianuarie 1878, Umberto I devine rege al Italiei. Pe 9 ianuarie 1900 s-a înființat clubul de fotbal SS Lazio. A fost primul club de fotbal înfiinţat în capitala Italiei, Roma. Pe 9 ianuarie 1916, în Primul Război Mondial, Bătălia de la Gallipoli se încheie cu o victorie a Imperiului Otoman, când ultimele forțe aliate sunt evacuate din peninsulă.
Pe 9 ianuarie 1927, un incendiu izbucnit la Cinematograful Laurier Palace din Montreal, Quebec, Canada, s-a soldat cu moartea a 78 de copii. Pe 9 ianuarie 1954 are loc inaugurarea Teatrului de Operă și Balet din București, azi Opera Națională Română. Pe 9 ianuarie 2000, în Uzbekistan au loc alegeri prezidențiale. Islam Karimov este acreditat cu 99% din voturi. Pe 9 ianuarie 2006, un elicopter aparținând SMURD s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Iași. Patru persoane și-au pierdut viața. Pe 9 ianuarie 2007, CEO-ul Apple, Steve Jobs, prezintă iPhone-ul original la o conferință principală în San Francisco. Pe 9 ianuarie 2021, zborul Sriwijaya Air 182 se prăbușește la nord de Jakarta, Indonezia. Tragedia s-a soldat cu moartea a 62 de persoane.
Nașteri pe 9 ianuarie
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 ianuarie, de la Papa Grigore al XV-lea, născut pe 9 ianuarie 1554, sau academicianul român Octav Doicescu, născut pe 9 ianuarie 1902, şi până la scriitoarea franceză Simone de Beauvoir, născută pe 9 ianuarie 1908, sau politicianul american Richard Nixon, născut pe 9 ianuarie 1913.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 9 ianuarie s-au născut personalităţi precum Jimmy Page, chitaristul trupei Led Zeppelin, născut pe 9 ianuarie 1944, artistul român Cristi Minculescu, născut pe 9 ianuarie 1959, cântăreaţa belgiană Lara Fabian, născută pe 9 ianuarie 1970, fotbalistul italian Gennaro Gattuso, născut pe 9 ianuarie 1978, Catherine, Prințesă de Wales, soția Prințului William, născută pe 9 ianuarie 1982, sau actriţa canadiană Nina Dobrev, născută pe 9 ianuarie 1989.
Decese pe 9 ianuarie
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 ianuarie. Dintre acestea amintim pe Napoleon al III-lea al Franței, decedat pe 9 ianuarie 1873, Regele Victor Emanuel al II-lea al Italiei, decedat pe 9 ianuarie 1878, actriţa americană Verna Bloom, decedată pe 9 ianuarie 2019, sau actorul american Bob Saget, decedat pe 9 ianuarie 2022.
Tot într-o zi de 9 ianuarie şi-au pierdut viaţa şi Marta Trancu-Rainer, medic român, prima femeie chirurg din România, decedată pe 9 ianuarie 1950, atleta română Lia Manoliu, decedată pe 9 ianuarie 1998, sau generalul român Ion Dincă, decedat pe 9 ianuarie 2007.
