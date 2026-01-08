9 ianuarie, Sfântul Mucenic Polieuct. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 9 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Mucenic Polieuct, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Polieuct a fost ostaş în armata romană şi a trăit în secolul al III-lea, în vremea împăraţilor Deciu şi Valerian. Conform crestinortodox.ro, Nearh, prietenul cel mai bun al lui Polieuct, era creştin şi ajunge să fie cuprins de întristare pentru că îşi ştia prietenul o persoană străină de credinţa în Hristos.

Auzind de persecuţia împotriva creştinilor, îi spune lui Polieuct: "Prea iubite Polieuct, porunca cea împărătească, care pretutindeni se citeşte, ne va aduce despărţirea unuia de altul; pentru că eu mă ţin de credinţa creştinească, iar tu de păgânătatea elinească; şi când mă vor lua la moarte, tu te vei lepăda de mine şi mă vei lăsa".

Auzind aceasta, Polieuct cel cu bună înţelegere îndată a cunoscut ce voieşte Nearh şi, cu darul lui Dumnezeu luminându-se, a început a gândi la cele dumnezeieşti; apoi şi-a adus aminte de o vedenie ce i se făcuse mai înainte cu câteva zile şi a zis: "Nu te teme, iubitul meu prieten Nearh, nicio despărţire nu ne va fi, pentru că am văzut în vedenie pe Hristos, Căruia tu slujeşti, apropiindu-se de mine şi, luându-mi haina, m-a îmbrăcat cu altă haină nouă, al cărei preţ şi frumuseţe nu este cu putinţă a o spune, iar nasturii de la haina aceea erau de aur. Apoi şi cal înaripat mi-a dat".

Nearh, tâlcuind vedenia, i-a spus: "Se cade ţie să laşi păgânătatea elinească şi să te îmbraci întru Hristos, prin credinţa cea dreaptă; iar calul cel înaripat să ştii că însemnează alergarea cea grabnică spre cer".

Atât de mult s-a apropiat Polieuct de Hristos încât a purces la distrugerea idolilor. Felix, socrul lui Polieuct, care avea împuternicire de la împărat să prigonească pe creştini, a încercat să-l convingă să renunţe la credinţa creştină. Pentru că a refuzat, Felix a poruncit să i se taie capul.

