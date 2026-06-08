9 iunie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 iunie de-a lungul timpului.

Pe 9 iunie 1912 se stingea din viaţă dramaturgul şi prozatorul român Ion Luca Caragiale - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 9 iunie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 9 iunie

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Pe 9 iunie 1598 se încheie Tratatul dintre Împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, tratat parafat la Mănăstirea Dealu. Domnul Țării Românești recunoaște suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obligă să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoaște caracterul ereditar al domniei. Pe 9 iunie 1815 se semnează actul final al Congresului de la Viena. Franța este redusă la granițele din 1792, Austria obține Galiția, Tirolul, Triestul, Dalmația, Stiria, Lombardia și Veneția, iar Olanda primește Belgia. Pe 9 iunie 1818 înregistrăm primul zbor cu un balon cu aer cald care zboară deasupra Bucureștiului. Aerostatul a fost numit "Bășica lui Vodă Caragea". Pe 9 iunie 1848 înregistrăm începutul Revoluției pașoptiste în Muntenia. Ion Heliade Rădulescu citește Proclamația de la Islaz, programul revoluției din Țara Românească.

Pe 9 iunie 1856, Vasile Alecsandri a publicat, în revista "Steaua Dunării", poezia "Hora Unirii". În scurt timp poezia a devenit imnul de luptă pentru Unirea Principatelor, imnul unității naționale românești. Pe 9 iunie 1934, personajul de desene animate Donald Duck, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul "Găinușa cea înțeleaptă". Pe 9 iunie 1959 este lansat la apă "George Washington", primul submarin dotat cu rachete balistice. Pe 9 iunie 2017, aflat într-o vizită oficială de șase zile în Statele Unite ale Americii, președintele României, Klaus Iohannis, s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă. La finalul discuțiilor, care au durat 45 de minute, cei doi oficiali au susținut o declarație de presă comună.

Nașteri pe 9 iunie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 iunie, de la Leopold I, împărat al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, născut pe 9 iunie 1640, sau actorul român Jean Ionescu, născut pe 9 iunie 1928, şi până la soprana română Ileana Cotrubaș, născută pe 9 iunie 1939, sau actorul canadian Michael J. Fox, născut pe 9 iunie 1961.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 9 iunie s-au născut personalităţi precum actorul american Johnny Depp, născut pe 9 iunie 1963, boxerul român Adrian Diaconu, născut pe 9 iunie 1978, fotbalistul german Miroslav Klose, născut pe 9 iunie 1978, actriţa americană Natalie Portman, născută pe 9 iunie 1981, sau cântăreaţa română Lidia Buble, născută pe 9 iunie 1993.

Decese pe 9 iunie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 iunie. Dintre acestea amintim pe împăratul roman Nero, decedat pe 9 iunie 68, scriitorul englez Charles Dickens, decedat pe 9 iunie 1870, pictorul francez Jules Ernest Renoux, decedat pe 9 iunie 1932, sau actorul englez Robert Donat, decedat pe 9 iunie 1958.

România i-a pierdut într-o zi de 9 iunie, printre alţii, pe dramaturgul şi prozatorul Ion Luca Caragiale, decedat pe 9 iunie 1912, soprana Maria Cebotari, decedată pe 9 iunie 1949, sau Principele Nicolae al României, al doilea fiu al Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria, decedat pe 9 iunie 1978.