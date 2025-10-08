Antena Meniu Search
9 octombrie, Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 9 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

la 08.10.2025 , 10:34
Sfântul Iacob a fost fratele Sfântului Apostol Matei, iar tatăl lor se numea Alfeu. Conform crestinortodox.ro, a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos şi a propovăduit cuvântul Evangheliei în sudul Palestinei şi în Egipt. Tradiţia spune că Sfântul Iacob a murit răstignit pe cruce.

Datorită lucrării sale, mulţi păgâni au crezut în Hristos, au fost construite biserici şi au fost hirotoniţi preoţi şi episcopi. În cele din urmă, Sfântul Iacob al lui Alfeu a fost răstignit pe cruce chiar de păgâni.

