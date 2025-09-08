9 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 9 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 9 septembrie

Pe 9 septembrie 1087, William al II-lea devine rege al Angliei. Pe 9 septembrie 1543, Maria Stuart, în vârstă de nouă luni, este încoronată "regina scoțienilor" în centrul orașului scoțian Stirling. Pe 9 septembrie 1668, "Avarul", o comedie în cinci acte de Molière, are premiera la Paris. Pe 9 septembrie 1776, Congresul Continental numește oficial uniunea sa de state - Statele Unite. Pe 9 septembrie 1791, Washington, D.C., capitala Statelor Unite, este numită după președintele George Washington. Pe 9 septembrie 1855, odată cu retragerea ocupației rusești, asediul Sevastopolului în Războiul Crimeii se încheie după 11 luni. Pe 9 septembrie 1886 s-a adoptat, la Berna, prima Convenție internațională pentru protecția operelor literare și artistice.

Pe 9 septembrie 1911 a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. Pe 9 septembrie 1912 a fost dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare a lui Constantin Brâncuși, primul monument al lui Brâncuși la București. Pe 9 septembrie 1940 au loc asasinatele hortyste din comuna Treznea, județul Sălaj. Au fost uciși sau răniți, de către armata maghiară, împreună cu localnicii maghiari din Transilvania de Nord, 263 de români. Pe 9 septembrie 1956, Elvis Presley apare pentru prima dată în emisiunea The Ed Sullivan Show. Pe 9 septembrie 1997, Kim Jong Il, fiu și moștenitorul desemnat al fostului lider nord-coreean, Kim Ir Sen, a fost numit oficial președinte al RPD Coreene, după trei ani de doliu păstrat în memoria tatălui său. Pe 9 septembrie 2002, canalul de televiziune Al-Jazeera a difuzat o bandă sonoră în care Osama bin Laden revendică, pentru prima dată explicit, atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA. Pe 9 septembrie 2015, Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii (63 de ani și șapte luni), surclasând-o pe regina Victoria, stră-străbunica sa. Pe 9 septembrie 2016, Guvernul Coreei de Nord efectuează al cincilea și probabil cel mai mare test nuclear. Liderii mondiali condamnă actul, Coreea de Sud numind-o „imprudență maniacală”.

Nașteri pe 9 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 septembrie, de la Aurelian, împărat roman, născut pe 9 septembrie 214, sau Honorius, împărat al Imperiului Roman de Apus, născut pe 9 septembrie 384, şi până la medicul, fizicianul şi filosoful italian Luigi Galvani, născut pe 9 septembrie 1737, sau scriitorul rus Lev Tolstoi, născut pe 9 septembrie 1828.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 9 septembrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul român Silviu Lung, născut pe 9 septembrie 1956, actorul britanic Hugh Grant, născut pe 9 septembrie 1960, actorul american Adam Sandler, născut pe 9 septembrie 1966, cântăreţul canadian Michael Buble, născut pe 9 septembrie 1975, gimnasta română Gina Gogean, născută pe 9 septembrie 1977, sau actriţa americană Michelle Williams, născută pe 9 septembrie 1980.

Decese pe 9 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 septembrie. Dintre acestea amintim pe Regele William I al Angliei, decedat pe 9 septembrie 1087, pictorul Henri de Toulouse-Lautrec, decedat pe 9 septembrie 1901, politicianul chinez Mao Zedong, decedat pe 9 septembrie 1976, sau actorul american James Earl Jones, decedat pe 9 septembrie 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 9 septembrie, printre alţii, pe actorul Matei Millo, decedat pe 9 septembrie 1896, poeta Matilda Cugler-Poni, decedată pe 9 septembrie 1931, matematicianul Octav Mayer, decedat pe 9 septembrie 1966, sau fotbalistul Florin Ganea, decedat pe 9 septembrie 2015.

