16 august, Sfinţii Martiri Brâncoveni. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 16 august, sunt prăznuiţi Sfinţii Martiri Brâncoveni, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Martiri Brâncoveni au fost Constantin Voievod cu fiii săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache. Conform crestinortodox.ro, domnia lui Constantin Brâncoveanu a început sub semnul apariţiei Bibliei în limba română, numită "de la Bucureşti", în 1688. Şi-a asumat rolul de protector al tiparului şi şcolilor din Muntenia, dar şi din Transilvania. A dat Bucureştiului o nouă Academie Domnească, transformând şcoala de la Sf. Sava în "colegiu public pentru pământeni şi străini", cu o programă asemănătoare instituţiilor de grad superior.

Constantin Brâncoveanu l-a adus de la Istanbul pe Andrei, viitorul mitropolit Antim Ivireanul, sub îndrumarea căruia se vor tipări numeroase cărţi în limbile română, greacă, slavonă, georgiană şi chiar arabă. A ctitorit mai multe biserici şi mănăstiri, între care bisericile de la Potlogi şi Mogoşoaia, Mănăstirile Hurezi şi Brâncoveni, Biserica "Sf. Gheorghe Nou" din Bucureşti, unde odihnesc sfintele sale moaşte.

Pentru că a refuzat să se lepede de la credinţa creştină, pe 15 august 1714, chiar în ziua când împlinea 60 de ani, domnitorul român a fost decapitat. Aceeaşi pedeapsă au suferit-o şi cei patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul Ianache.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰