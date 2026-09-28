29 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 29 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 29 septembrie

Pe 29 septembrie 440, Leon I devine papă. Pe 29 septembrie 642, Generalul Amr ibn al-'As intră în Alexandria, desăvârșind astfel cucerirea musulmană a Egiptului. Pe 29 septembrie 855, Benedict III devine papă. Pe 29 septembrie 1760, Fortăreața Detroit, în frunte cu maiorul Robert Rogers, se predă fără luptă împotriva trupelor britanice, ca ultima fortăreață franceză în America de Nord. Pe 29 septembrie 1885, la Blackpool s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume.

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Pe 29 septembrie 1911, Italia declară război Imperiului Otoman, după ce otomanii au lăsat să treacă termenul ultimatumului italian de predare a orașului Tripoli. Pe 29 septembrie 1938 are loc semnarea Acordului de la München (Münchner Abkommen). Marea Britanie, Franța și Italia recunosc cedarea regiunilor locuite de germanii sudeți din Cehia către Germania, și a celor locuite de polonezii din Cehia (regiunea Cieszyn) către Polonia. Pe 29 septembrie 1957 are loc dezastrul nuclear de la Kîștîm. Are loc un accident nuclear la stația nucleară Maiak, din Oziorsk (URSS), care a avut drept rezultat contaminarea radioactivă a unor teritorii extinse. Numărul morților e necunoscut. 10.000 locuitori au trebuit evacuați. Pe 29 septembrie 1993, un cutremur de 6,2 are loc în regiunea Latur/Killari, India. Tragedia s-a soldat cu 9.751 de morți. Pe 29 septembrie 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, bilanțul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 depășește bariera de un milion de decese.

Naşteri pe 29 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 29 septembrie, de la scriitorul spaniol Miguel de Cervantes, născut pe 29 septembrie 1547, sau pictorul italian Caravaggio, născut pe 29 septembrie 1571, şi până la teologul român Arsenie Boca, născut pe 29 septembrie 1910, sau regizorul italian Michelangelo Antonioni, născut pe 29 septembrie 1912.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 29 septembrie s-au născut personalităţi precum actriţa suedeză Anita Ekberg, născută pe 29 septembrie 1931, muzicianul american Jerry Lee Lewis, născut pe 29 septembrie 1935, politicianul italian Silvio Berlusconi, născut pe 29 septembrie 1936, fotbalistul român Mircea Neșu, născut pe 29 septembrie 1940, politicianul polonez Lech Wałęsa, născut pe 29 septembrie 1943, atletul britanic Sebastian Coe, născut pe 29 septembrie 1956, fotbalistul ucrainean Andriy Shevchenko, născut pe 29 septembrie 1976, sau baschetbalistul american Kevin Durant, născut pe 29 septembrie 1988.

Decese pe 29 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 29 septembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Ferdinand al VII-lea, decedat pe 29 septembrie 1833, scriitorul francez Émile Zola, decedat pe 29 septembrie 1902, antrenorul britanic de fotbal Bill Shankly, decedat pe 29 septembrie 1981, sau actorul american Tony Curtis, decedat pe 29 septembrie 2010.

România i-a pierdut într-o zi de 29 septembrie, printre alţii, pe scriitoarea Iulia Haşdeu, decedată pe 29 septembrie 1888, arhitectul Ion D. Berindey, decedat pe 29 septembrie 1928, scriitorul Gellu Naum, decedat pe 29 septembrie 2001, sau actorul Alexandru Arşinel, decedat pe 29 septembrie 2022.