Sezonul cald a trecut, dar asta nu îi opreşte pe iubitorii temperaturilor calde să găsească soluţii! În Ocna Mureş, sute de oameni merg săptămânal la complexul de la Băile Sărate, acolo unde se bucură de piscine interioare şi momente de relaxare în saună. Şi pentru că pereţii complexului sunt din sticlă, vizitatorii se bucură şi de o privelişte uimitoare.

Pentru a scăpa de vremea mohorâtă de afară, turiştii vin în număr tot mai mare la Băila Sărate din Ocna Mureş pentru a se relaxa la piscinele cu apă sărată.

"Avem un nepoţel, am venit să se relaxeze şi el. Am lăsat părinţii un pic liberi. Păi tocmai de-aia pe vremea asta am venit, că afară e timp urât şi aici e plăcut, e cald, apa caldă"

"Este foarte bine. Este destul de cald, o atmosferă plăcută. În comparaţie cu vremea de afară, e perfect acum de venit aici", spun localnicii.

Iar aici, nu vin doar localnicii, ci şi turişti din toată ţara, dar şi de peste hotare.

"Sunt foarte entuziasmată, pentru că n-am avut până acum ocazia să vizitez România atât de des. Şi, acesta fiind printre primele mele obiective, este superb"

Pentru prima dată. Foarte frumos, foarte bine amenajat, condiţii foarte bune. Dacă ar fi să fac o comparaţie cu condiţiile din Ungaria. Aici este mai bine amenajat", spun turişti din Republica Moldova.

Cât timp stau în bazine, vizitatorii se bucură şi de o privelişte care-ţi taie răsuflarea. Iar cei mai curajoşi ies afară la o gură de aer şi chiar fac o baie în piscină.

Şi pentru că vizitatorii vin în număr tot mai mare, complexul balnear de la Ocna Mureş a inaugurat de curând şi o nouă saună.

"Săptămâna aceasta am deschis încă o saună uscată pentru încă un plus de relaxare pentru turiştii care aleg să-şi petreacă concediile sau o zi de relaxare la noi", spune Adriana Precup, şef serviciu administrativ .

Biletul de intrare costă 80 de lei în weekend şi 70 de lei în timpul săptămânii.

