Poluare în Lacul Vidraru, după scufundarea unei bărci! Uleiul amestecat cu combustibil a ieșit la suprafața apei. Nu va mai fi furnizată apă către societatea care alimentează Curtea de Argeș, până când se curăță.

Barca este în apă de mai mult timp și acum s-a văzut ca se scurge combustibil din ea. Pentru a împiedica extinderea poluării, echipele de intervenție au instalat baraje plutitoare absorbante. Sunt folosite special pentru a opri și colecta petele de hidrocarburi de pe suprafața apei. Astfel este delimitată zona contaminată și se împiedică răspândirea substanțelor pe o suprafață mai mare a lacului. Abia după ce zona va fi izolată, va urma etapa de curarare și colectare a combustibilului de pe luciul apei.

Ca măsură de precauție, alimentarea cu apă brută din lac către operatorul de apă din Curtea de Argeș a fost oprită temporar. Potrivit autorităților, există rezerve în sistem pentru aproximativ 16 ore, astfel încât populația să nu rămână fără apă în această perioadă. Apa din rețea este tot nepotabilă.

50.000 de oameni din Curtea de Argeș nu au apă potabilă din noiembrie

Criza apei din Curtea de Argeş continuă. Autorităţile caută să afle cine e vinovat pentru faptul că 50.000 de oameni stau cu robinetele închise de patru luni. În timp ce autorităţile locale dau vina pe golirea barajului Vidraru, inspectorii de la Garda de Mediu spun că mai multe pensiuni de pe Transfăgărăşan fac deversări ilegale şi aşa s-a contaminat apa cu bacterii periculoase.

Detalii, AICI.

