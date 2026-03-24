Când intră pensiile pe card în aprilie 2026

România are aproape cinci milioane de pensionari, iar cu toţii aşteaptă cu nerăbdarea intrarea pensiilor. Iată când intră pensia pe card în aprilie 2026.

Din această cauză, pensionarii ajung să primească pensiile în două etape. Cei care încă apelează la serviciile Poştei Române primesc pensia în prima parte a lunii, în timp ce pensionarii care primesc pensia pe card încasează banii spre mijlocul lunii.

Când intră pensia pe card în aprilie 2026

În mod normal, pensiile virate pe card sunt transferate de Casa Națională de Pensii Publice în jurul datei de 12 ale fiecărei luni.

Pentru luna aprilie 2026, există însă posibilitatea ca plata să fie făcută mai devreme, deoarece Paștele ortodox se sărbătorește pe 12 aprilie. Astfel, autoritățile iau în calcul devansarea plăților, pentru ca pensionarii să aibă banii înainte de sărbători.

În aprilie 2026 pot apărea modificări

Calendarul pensiilor este influențat de sărbătorile legale. În aprilie 2026, Paștele cade chiar în perioada în care, în mod normal, sunt virați banii pe card.

În astfel de situații, Casa de Pensii și băncile pot decide:

plata anticipată a pensiilor

virarea banilor cu câteva zile mai devreme

Scopul este ca pensionarii să poată face cumpărături și să își organizeze cheltuielile înainte de sărbători.

Cum se plătesc pensiile în mod obișnuit

pe card: în jurul datei de 12 a lunii

prin poștă: între 1 și 15 ale lunii

Pentru plata pe card, după transferul făcut de Casa de Pensii, banii ajung în cont în aceeași zi sau în maximum 24 de ore, în funcție de bancă. Chiar dacă există posibilitatea ca pensiile să fie plătite mai devreme, data exactă va fi stabilită oficial de autorități și poate varia cu câteva zile.

În aprilie 2026, pensiile pe card sunt programate, în mod normal, în jurul datei de 12 aprilie, însă, din cauza Paștelui, există șanse mari ca banii să fie virați mai devreme. Pentru confirmarea exactă a datei, este necesar un anunț oficial din partea autorităților.

