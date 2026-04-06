Când se spală rufe după Paşte 2026, în Săptămâna Luminată

Săptămâna Luminată, perioada de după Paște, vine cu reguli stricte pentru gospodine. Spălatul rufelor este interzis în mai multe zile potrivit calendarului ortodox.

Mulți români evită să spele rufe în Săptămâna Luminată. Obiceiurile vechi spun că doar câteva zile sunt potrivite pentru astfel de activități după Paște.

În 2026, Paștele ortodox pică pe 12 aprilie, iar Săptămâna Luminată începe imediat după, pe 13 aprilie. Potrivit tradiției și calendarului ortodox, spălatul rufelor nu este permis în toate zilele acestei săptămâni. Cele mai multe restricții apar în primele zile, considerate prelungiri ale sărbătorii Învierii.

Astfel, în mod obișnuit, luni și marți, respectiv a doua și a treia zi de Paște nu se spală rufe, dar nici vineri atunci când este Izvorul Tămăduirii şi se evită munca. În schimb, zilele în care este permis, în general, spălatul rufelor sunt miercuri, joi și sâmbătă.

De ce există aceste restricții

Săptămâna Luminată este considerată una dintre cele mai importante perioade din calendarul creștin, dedicată bucuriei Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Din acest motiv, tradiția spune că în aceste zile trebuie evitate activitățile grele din gospodărie, inclusiv spălatul rufelor. Primele zile sunt privite ca o continuare a Paștelui, iar munca este înlocuită cu odihnă, rugăciune și vizite în familie.

Ce spun obiceiurile populare

În multe zone din România, există credința că spălatul rufelor în zilele interzise din Săptămâna Luminată aduce ghinion sau chiar pedepse divine. De asemenea, tradiția spune că această perioadă trebuie respectată ca un timp de liniște și reculegere, în care credincioșii se bucură de sărbătoare și evită treburile casnice.

