Când trecem la ora de iarnă în 2025

România va reveni la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră: ora 04:00 devine ora 03:00.

Românii se pregătesc să treacă din nou la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 devine ora 03:00, iar ziua de duminică va fi oficial cea mai lungă zi a anului, va avea 25 de ore.

Un aspect interesant al acestui an este faptul că trecerea la ora de iarnă survine cu cinci zile mai devreme decât în alți ani, un fenomen relativ rar. Iar motivul este pentru că regula europeană prevede ca schimbarea să fie făcută în ultimul weekend din octombrie. În 2025, ultima duminică a lunii este 26 octombrie, ceea ce impune ca noaptea dintre 25 și 26 să fie cea în care se face ajustarea.

Schimbarea are loc, ca în fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, pentru a afecta cât mai puțin activitatea oamenilor. Deși pe hârtie câștigăm „o oră în plus de somn”, medicii avertizează că organismul nu se adaptează atât de ușor.

Articolul continuă după reclamă

„Ritmul circadian este sensibil chiar și la mici decalaje. Mulți se confruntă cu somnolență, iritabilitate sau scăderea capacității de concentrare timp de câteva zile”, explică medicii specialiști în somnologie.

De ce schimbăm ora și de ce anul 2025 este atipic

Trecerea la ora de iarnă nu are legătură cu vremea, ci cu lumina naturală. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, ora oficială este ajustată pentru ca răsăritul să aibă loc mai devreme, iar oamenii să prindă lumină dimineața.

Anul acesta, schimbarea survine mai devreme decât în alți ani, pentru că ultima duminică din octombrie cade pe 26, iar noaptea dinainte, 25 spre 26, devine noaptea în care se schimbă ora. O situație rară, întâlnită ultima dată în 2014.

Cum ne pregătim pentru trecerea la ora de iarnă

Specialiștii recomandă adaptarea treptată:

culcarea cu 10-15 minute mai devreme în zilele dinaintea schimbării,

evitarea ecranelor cu lumină albastră înainte de somn,

expunerea la lumină naturală dimineața.

Cei mai afectați sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu probleme cardiace sau depresie sezonieră. Pentru ei, chiar și o oră poate însemna oboseală excesivă sau anxietate.

Ce urmează după ora de iarnă

România va rămâne pe acest fus orar până în ultima duminică din martie 2026, când vom da ceasurile înainte și vom reveni la ora de vară.

La nivel european, discuțiile privind eliminarea schimbărilor sezoniere rămân deschise. Deși Parlamentul European a votat în 2019 pentru renunțarea la această practică, statele membre nu au ajuns încă la un acord.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰