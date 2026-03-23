Căsătoria nu mai este o prioritate pentru tot mai mulți români, iar datele confirmă schimbarea: numărul căsniciilor a scăzut cu 20% în ultimii ani. Pentru mulți tineri, drumul spre altar este înlocuit de focusul pe carieră și stabilitate financiară. Invitată în cadrul Observator 16 cu Teodora Tompea, psihoterapeutul Smaranda Cernescu explică de ce decizia de a spune "da" devine tot mai pragmatică, nu romantică.

Teodora Tompea: Căsătoria devine opțională. Considerăm ca este un semn de evoluție sau mai degrabă frică de angajament?

Smaranda Cernescu, psihoterapeut: Este o etapă de tranzitie. Modul de a relaţiona într-o căsnicie este pe cale să se schimbe fundamental. Căsătoria în sine nu este un concept rău sau bun în sine. Contează modul lor de a comunica, nivelul lor de dezvoltare emoţională, contează dacă a fost voinţă proprie sau presiune socială. În zilele noastre, prioritizarea „noi-ului” este înlocuit de prioritizarea ”eu-lui". Este trecerea de la modul colectivist la modul individualist.

Teodora Tompea: Nu este egoist?

Smaranda Cernescu, psihoterapeut: Este un gram de egoism necesar, util. Dacă este dozat bine, poate fi constructiv pentru noi. Dacă eu mă asigur că nevoiele mele sunt îndeplinite înseamnă că echipa, cuplul, este una puternică.

Teodora Tompea: Apropo de presiunea socială, vedem căsătorii făcute de dragul celorlalţi. O gândim şi în termeni financiari, că obţinem şi un câştig financiar din asta?

Smaranda Cernescu, psihoterapeut: Un procent are la bază şi această motivaţie. Cu cât creşte gradul de educaţie, de autonomie, adulţii tineri aleg investirea în educaţie, cariera profesională, felul în care mă dezvolt personal şi capacitatea de a suţine o casă.

Teodora Tompea: Pentru societate ce înseamnă asta? Va fi rău că nu vom mai avea persoane căsătorite, că dispare acest gen de relaţionare?

Smaranda Cernescu, psihoterapeut: Căsătoria este o formă care uneşte din diferite perspective. Avem nevoie de ea. Modul în care ea decurge are nevoie să se schimbe, din punct de vedere relaţional. Poate are nevoie de o evaluare perioadică, la 3 ani, la 7 ani, să vedem în ce măsură traiectoriile noastre sunt pe aceeaşi direcţie, traiectorie comună. Punct comun. Te-am ales, ne-am iubit la început dar e foarte posibil ca prioritpţile să se schimbe şi să devenim alţi oameni.

Teodora Tompea: Cei care ne privesc şi sunt căsătoriţi de mai mulţi ani poate spun: Unde este compromisul pe care îl face un cuplu? Dacă facem asta, s-ar putea să ne schimbăm partenerii prea des. E bine sau rău?

Smaranda Cernescu, psihoterapeut: Sacrificiul este un cuvânt care trebuie clarificat. Dacă ne referim la faptul că eu trebuie să renunţ la nevoile mele constant, eu ajung să dezvolt nişte simptome psihologice, relaţionale şi chiar fizice în corp. Optim este să găsim o îndeplinire a nevoilor pentru ambii parteneri.

