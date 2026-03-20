Justiţia poloneză recunoaşte căsătoriile homosexuale încheiate în Uniunea Europeană

Curtea Administrativă Supremă a Poloniei a decis vineri că statul polonez are obligația de a recunoaște căsătoriile homosexuale încheiate în alte țări din Uniunea Europeană.

Situaţia a ajuns în faţa instanţelor după ce autorităţile de la Varşovia au respins cererea cetăţenilor polonezi Jakub Cupriak-Trojan şi Mateusz Trojan, căsătoriţi la Berlin în 2018, de a li se recunoaşte starea civilă, pe motiv că Constituţia Poloniei defineşte căsătoria ca o uniune dintre un bărbat şi o femeie, scrie AFP, citat de Agerpres.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis în noiembrie că orice căsătorie încheiată într-un stat din UE trebuie recunoscută de toate celelalte state.

Până la confirmarea de vineri, nu era sigur că Polonia, care s-a opus de mai multe ori Uniunii în privinţa drepturilor LGBT - lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali şi alte minorităţi sexuale, va accepta decizia instanţei din Luxemburg.

Pronunţarea Curţii, întâmpinată cu aplauze

Pronunţarea Curţii Administrative poloneze a fost întâmpinată cu aplauze în sala de judecată.

Judecătorul Leszek Kirnaszek a explicat că Constituţia poloneză nu interzice recunoaşterea căsătoriilor încheiate în alte state din UE, iar regulile uniunii permit oricărui cetăţean libera circulaţie şi interzic orice discriminare pe bază de sex şi orientarea sexuală.

Unul din avocaţii celor doi reclamanţi a declarat că "astăzi celebrăm o sărbătoare a drepturilor omului, o decizie incredibilă, atât de necesară".

Avocaţii apreciază însă că nu este clar dacă decizia se aplică tuturor cuplurilor homosexuale căsătorite în străinătate sau doar celor care au avut reşedinţa acolo pe perioade mai lungi.

Organizaţiile de apărare a drepturilor minorităţilor estimează că cetăţenii polonezi au încheiat în alte ţări circa 30.000 până la 40.000 de astfel de căsătorii.

Ţările UE care nu au legalizat căsătoriile homosexuale

Polonia, Bulgaria, România şi Slovacia sunt ultimele ţări membre ale Uniunii Europene care nu au legalizat nici căsătoriile homosexuale, nici uniunile civile între persoane de acelaşi sex, menţionează AFP.

Doar 31% din polonezi se pronunţă în favoarea legalizării căsătoriilor homosexuale, însă 62% susţin implementarea unei forme de recunoaştere legală a uniunilor între persoane de acelaşi sex, arăta anul trecut un sondaj Ipsos.

Daniela Ciucă

