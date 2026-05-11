Un eveniment special a avut loc pe Camp Nou, la pauza meciului El Clasico. Un suporter al Barcelonei și-a cerut iubita în căsătorie în timpul pauzei meciului El Clasico.

Un suporter al Barcelonei şi-a cerut iubita în căsătorie la El Clasico.

Materialul a fost distribuit pe contul oficial al clubului catalan şi a strâns aproximativ 2 milioane de vizualizări în doar câteva ore.

FC Barcelona a câştigat al 29-lea său titlu de campioană a Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe rivala Real Madrid cu scorul de 2-0, duminică seara, pe Camp Nou, în etapa a 35-a a sezonului.

Barca a dominat fără emoţii El Clasico şi s-a impus prin golurile marcate de Marcus Rashford (9), din lovitură liberă, şi de Ferran Torres (18), după o minge aşezată de Dani Olmo.

