S-a dat startul la bronz și relaxare la piscină! În minivacanța de 1 Mai, mulți au lăsat în urmă agitația drumurilor lungi și au găsit liniștea la marginea piscinelor urbane. Printre copii energici sau bunici relaxați, şi turiştii străini care se declară îndrăgostiţi de România, au avut o zi pe cinste. Sub soarele generos, între cocktailuri, saune și sesiuni de aqua gym, în aer se simte deja miros de vară.

În inima Capitalei, singura piscină deschisă i-a adunat pe cei care au vrut bronz aproape de casă.

"Bulgaria era aglomerată, din ce am văzut ieri, şi a fost o alegere bună că nu am plecat, la fel şi partea de mare, munte de la noi. Avem două zile libere, cât copiii sunt la bunici şi atunci am ales ceva rapid în Bucureşti", spune un bărbat.

Și nu foarte departe de Capitală, experienţa devine una de-a dreptul exotică. Chiar dacă este la câțiva kilometri de București, atmosfera este una tot de vacanță: apă termală, cocktailuri reci și oameni care au ales relaxarea în locul aglomerației de pe drumurile spre litoral.

Iar distracţia a fost garantată pentru toţi - grupuri de prieteni, familii, cupluri, turişti şi chiar.. sărbătoriţi.

"Suntem impresionate de România! Totul e atât de frumos, oamenii sunt foarte drăguţi. Totul este minunat în această ţară!", spune o turistă străină.

Preţului unui bilet de intrare porneşte de la 63 de lei şi poate ajunge până la 193 de lei, în funcţie de zona aleasă şi de durata vizitei.

"Avem peste 70 de activităţi. Discutăm de activităţi în saună, de aromaterapie sau diferite ritualuri prin care îmbunătăţim calitatea şi sănătatea pielii, sistemului respirator sau diferite activităţi în apă termală", spune Cosmin Nicolae, director wellness.

Pe lângă zonele de relaxare, de luni începe aici un festival internațional de aromaterapie – inclus în biletul de intrare – cu sesiuni speciale de wellness și experiențe senzoriale.

