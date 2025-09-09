Reîncălzită din generaţie în generaţie, tinerilor li s-a acrit de ciorbă. Fac mofturi când văd pe masă supă şi dau la o parte farfuriile. Iar trendul se simte şi în meniul restaurantelor. Zeama e ocolită. Fast-foodul şi mâncarea livrată prin aplicații sunt în topul preferinţelor. Nutriționiștii atrag atenția că acest obicei nu doar că schimbă gusturile unei generații, dar afectează și sănătatea pe termen lung.

"Ciorbele sunt consumate cu precădere de oamenii mai în vârstă , care caută gustul de acasă. Tineretul nu prea consumă ciorbe, de obicei comandă supe creme. Cele clasice nu prea sunt comandate de către tineri", spune Remus Tomici, chef bucătar.

Oală de ciorbă în mijloculul mesei a săturat generaţii întregi. Dar, pentru "generaţia hamburger", tinerii între 18 şi 30 de ani, e doar un fel de mâncare "de modă veche".

"Toată generația mea și cele de după mine suntem practic pe fast food. Toată lumea e în grabă în principiu".

"Eu sunt din zona Aradului și la noi acasă nu se făceau ciorbe. Supă se făcea veșnic, așa am învățat și așa știm", spun tinerii.

Pentru bunici, ciorba era sfântă. Pentru părinții noștri importantă. Pentru cei trecuţi de tinereţe, încă mai e în meniul zilnic, însă pentru generațiile de tineri e "nu mulțumesc". Specialiștii spun că aceștia ar trebui să tevina la setările don fabrică, pt că ai aici un ingrediente premium și grămadă de vitamine.

"Ciorba e un aliment cu volum mare și densitate calorică foarte scăzută, ceea ce-l face un aliment foarte prietenos cu silueta, în primul rând. Dacă punem carne slabe sau legume, va avea toate calitățile nutritive că să facă un aliment echilibrat și benefic organismului", spune Olivia Micşa, nutriţionist.

Sociologii spun că în spatele acestei schimbări stau: ritmul de viață alert, zero timp pentru gătit și aplicațiile de food delivery la îndemână.

