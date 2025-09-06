În săptămâna în care alți copii vor merge la grădiniță sau la școală, unii copii vor merge la spital. Narcisa este unul dintre acești copii. Fetița de patru ani suferă de o malformație la inimă, dar are șansa să fie salvată în cadrul celei de-a patra misiuni umanitare cardio-pediatrică susținută de Fundația Mereu Aproape și de voi, generoșii care donați pentru copii asemenea Narcisei. Să nu uităm că doi euro donați prin SMS la numărul fără recurență 8848 pot face diferența între suferință și zâmbet.

Povestea Narcisei începe în 2020, când a venit pe lume prin cezariană și când medicii au spus că este o bebelușă sănătoasă.

"Primele luni de sarcina ... în general sarcina a trecut foarte bine, dar eram destul de emoționată", spune mama Narcisei, Cătălina Stepanska.

De la naștere, Narcisa a avut nevoie de formule speciale de lapte și a luat mai lent în greutate. Anii au trecut, iar în februarie anul acesta au apărut primele semne de alarmă.

"Totul a început la ea cu problemele cu dinții. Pentru că la un moment dat, într-o jumătate de an s-au fărmat toți dinții din guriță și am fost să îi facem o operație la dinți. Am aflat că este irezistență la lactoză, cred că asta a fost toată problema", spune mama Narcisei, Cătălina Stepanska.

Investigațiile au continuat, iar un cardiolog i-a transmis mamei că Narcisa are o malformație la inimă care ar fi trebuit să se închidă singură până la vârsta de un an. Acum, pa vârsta de patru ani, singura rezolvare este operația.

"Când am aflat am căutat să vedem unde putem să facem operația. Şi așa am ajuns la Sanador. Medicii au spus că este bine de făcut acuma și cu cât mai repede, cu atât mai bine", spune mama Narcisei, Cătălina Stepanska.

În săptămâna în care copiii merg la grădiniță și la școală, Narcisa merge într-o sală de operație.

"Toți doctorii au recomandat că trebuie să facem o operație să închidem canalul și să se dezvolte în viitor bine. Până atunci nu a avut nicio problema care să mă alerteze să mă deplasez mai repede. Pot să apară chestii pe care mai târziu cu greu le rezolvi", spune mama Narcisei, Cătălina Stepanska.

Narcisa este unul din cei patru copii care vor fi operați în misiunea umanitară cardio-pediatrică din zilele următoare, a patra misiune de acest fel susținută anul acesta de fundația Mereu Aproape și de donatorii săi.

"Sper să fie totul bine și să nu trebuiască mai mult nimic. Este fetiță mea ... este inima mea. Este un copil foarte iubit de toți. Este un copil că toți copiii care vrea să aibă o viață bune, usuara și să aibă în pază Domnului totul", spune mama Narcisei, Cătălina Stepanska.

O puteți ajuta pe Narcisa dar și pe ceilalți trei mici pacienți cu inimi bolnave, donând 2 EURO, prin SMS, la numarul fără recurență 8848. Mai puteți contribui și prin plată cu cardul ori prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape.

