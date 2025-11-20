Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cum a ajuns România pe ultimul loc din Europa la producţia de lapte de vacă

Ţara noastră se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la producția de lapte de vacă, potrivit celor mai recente date Eurostat. Deși laptele de vacă este cel mai consumat tip de lapte din blocul comunitar, fermele românești înregistrează unele dintre cele mai slabe producții din Europa.

de Denisa Vladislav

la 20.11.2025 , 14:45
Cum a ajuns România pe ultimul loc din Europa la producţia de lapte de vacă - Sursa: Shutterstock

Potrivit Eurostat, producția medie aparentă per vacă în România a fost de 3.540 de kilograme în 2024, cea mai mică din UE, la mică distanță de Bulgaria, cu 3.735 kg. La polul opus, se află Estonia, cu 11.353 kg de lapte pe an, și Danemarca, cu 10.483 kg, cele mai mari producții din Europa.

Media Uniunii Europene a ajuns la 8.120 kg de lapte per vacă în 2024, iar specialiștii spun că randamentele cresc constant de la an la an.

Olanda şi Germania, cele mai mari producţii de lapte

Articolul continuă după reclamă

În rândul marilor producători europeni, situația este diferită: Olanda și Germania depășesc media UE, Polonia este similară cu media, iar Franța și Italia se află puțin sub aceasta.

Per total, UE a produs în 2024 aproximativ 161,8 milioane de tone de lapte crud, cu aproape un milion de tone mai mult decât în 2023. În același timp, prețul laptelui plătit fermierilor a crescut în medie cu 2,9%, după o scădere puternică în 2023.

Denisa Vladislav Like
lapte vaca romania romania lapte productie lapte romania
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Ştiri sociale » Cum a ajuns România pe ultimul loc din Europa la producţia de lapte de vacă