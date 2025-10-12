Escrocii reinventează temuta înşelătorie "Accidentul". Cu ajutorul tehnologiei, fac să apară pe telefonul victimei numărul unei rude ca să fie mai credibili. Aşa l-au lăsat fără aproape 60 de mii de lei pe un profesor în vârstă de 80 de ani din Constanţa, care se pregătea să mai scoată din bancă încă 300 de mii de lei pentru ei.

Este momentul în care victima rămâne fără 57.000 de lei. Individul primește banii în sacoșă și dispare. Înşelătoria a plecat de la un apel telefonic.

Bărbatul de la celălalt capăt al telefonului s-a recomandat a fi medic și i-a spus profesorului o poveste inventată. Fiul lui ar fi fost victima unui accident grav și avea nevoie urgent de bani pentru o intervenție chirurgicală dificilă.

"Mi-a spus suma de 300.000 și zic... nu știu, să vedem... O să încerc, mă duc la bancomat. O să trimit pe cineva de la Casa de Asigurări ca să îi dați banii într-o sacoșă. El între timp a spus că a făcut comandă de aparat, pentru că are cunoștințe", a spus un bărbat păgubit.

Un aparat care ar fi urmat să salveze viața fiului profesorului. Nora victimei şi-a dat seama că pensionarul căzuse în cursă şi a anunţat Poliţia. Astfel de cazuri apar tot mai des. O femeie din București a fost escrocată de aproape 40.000 de lei, după un apel care părea să vină de la nepotul ei.

"La aproape două luni de când victima i-a sesizat pe polițiști, agenții au reușit să îl găsească pe individ, să îl rețină, iar acum este arestat preventiv. Anchetatorii încearcă să recupereze prejudiciul", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

Poliţiştii recomandă atenţie sporită în cazul în care primim un apel telefonic dramatic. Chiar dacă pe ecranul telefonului apar numele părinților, copiilor sau prietenilor, poate fi vorba despre o înşelătorie. Escrocii folosesc tehnica numită spoofing, care falsifică identitatea apelantului.

"Acea funcție poate fi foarte ușor manipulată de atacator ca să arate orice informație. Este valabil pentru persoane fizice, dar și pentru organizații - bănci, instituții. Astea sunt cele două filtre în general. Încercăm să nu avem încredere în ceea ce se vede pe telefon. Închidem apelul și inițiem noi conversația", a declarat Silviu Stahie, specialist cybersecurity.

Ambele victime, profesorul și femeia din București, speră acum să își recupereze banii.

