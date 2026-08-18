S-a terminat cu munca de acasă. Acum angajatorii vor să vadă birourile pline. Doar un român dintr-o sută mai lucrează de la distanţă, iar oferta de joburi complet remote este tot mai mică. Pentru angajaţi, posibilitatea de a lucra de acasă e la fel de importantă ca salariul, pentru că înseamnă o economie importantă de timp şi de bani.

Lorena lucrează la o multinaţională. Muncește trei zile la birou şi două de acasă. Dacă ar fi la alegere, ar renunţa de tot la drumul până la serviciu. ​

"Să lucrez de acasă, e mult mai avantajos. Mai confortabil şi ce e important, mai productiv de acasă. E linişte, n-ai colegi care să te deranjeze. Mie una aşa mi se întâmplă", spune Lorena, angajată.

Acum doi ani, aproape 10% dintre angajații români lucrau exclusiv de acasă, potrivit unui sondaj. Astăzi, procentul a scăzut la puţin peste unu la sută.

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"Companiile au obosit să trăiască cu senzaţia că nu mai pot controla timpul angajaților pe care ei îl petrec acasă, în lucrul remote. Este foarte greu să-i loializeze, este foarte greu să îi motiveze", explică Aida Chivu, expert HR.

"Pun din ce în ce mai mult accent pe ceea ce înseamnă cultura organizațională și atmosferă în cadrul echipelor", explică Oana Botolan, expert HR.

Care este procentul joburilor remote disponibile în prezent

În prezent, pe o platformă de recrutare, doar 2% dintre joburile disponibile mai sunt complet remote.

"Cred că 100% remote pe piața muncii va rămâne nu neapărat o raritate, ci o abordare aplicabilă doar anumitor tipuri de companii. Pe de altă parte, cred că, realist vorbind, 100% remote nu are cum să fie 100% funcțional pe termen lung", mai menţionează Oana Botolan, expert HR.

Pentru angajaţi, însă, flexibilitatea poate ajunge să cântărească în alegerea unui loc de muncă aproape la fel de mult ca salariul.

"Ce pun angajaţii foarte mult în balanţă, pun acea libertate pe care o dă munca remote şi acea lipsă de control pe care o are un angajator. Dezavantajul pe care ar trebui să-l vadă aici tinerii este că se formează fără a avea o disciplină a muncii", explică Aida Chivu, expert HR.

Pentru angajaţi, munca la birou se măsoară în timp și bani​

Pentru angajați, întoarcerea la birou înseamnă și mai mult timp pierdut pe drum. O navetă de o oră pe sens, cinci zile pe săptămână, înseamnă 40 de ore pe lună. Practic, încă o săptămână de lucru, dar petrecută în trafic.

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la munca remote. La polul opus, ţări precum Finlanda şi Irlanda conduc clasamentul cu 2 din 10 angajați care muncesc de acasă.